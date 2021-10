„Gemeinsam sind wir stark“

Caroline Biribauer ist Schlossermeisterin und seit 2018 Geschäftsführerin im Familienbetrieb Metallbau Biribauer in Marz. Zuvor hatte die 35-Jährige Architektur in Graz studiert und in Wien angefangen als Architektin zu arbeiten. „Kurze Zeit später stellte sich die Frage, ob mein Bruder und ich die Firma unserer Eltern übernehmen werden oder nicht. Obwohl sie nie auf uns Druck ausgeübt und gesagt haben, dass wir arbeiten können, was wir wollen, haben wir uns dafür entschieden, das tolle Unternehmen, dass sie aufgebaut haben, weiter zu führen“, erzählt Caroline Biribauer, die berufsbegleitend ein Betriebswirtschafstudium angefangen hat, das sie 2016 abgeschlossen hat.

Unter Schlossern muss man sich erst beweisen

„Um das Gewerbe anmelden und führen zu können, brauchten wir noch einen Schlossermeister. Mein Bruder David und ich haben uns das ausgeschnapst“, so Caroline Biribauer, die „diese Ehre“ erhalten hat und 2017 die Ausbildung im WIFI Eisenstadt als einzige Frau in diesem Jahrgang abgeschlossen hat. „Der Schlossermeister war die herausfordernste Ausbildung von allen. Ich hatte keine Lehre und habe direkt den Meister gemacht, daher war der praktische Part herausfordernd. Doch es hat sich herausgestellt, dass meine Arbeit ganz ordentlich ist. Unter Schlosserkollegen muss man sich aber erst einmal beweisen, bevor man anerkannt wird. Über die bestandene Prüfung habe ich mich sehr gefreut. Darauf bin ich sehr stolz und ab dem Zeitpunkt bin ich in der Firma auch anders wahrgenommen worden“, meint Caroline Biribauer.

Am 1. Oktober 2018 hat die Firmenübernahme stattgefunden. Seither übt Caroline Biribauer die Funktion der Geschäftsführerin aus, betreut Kunden, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Partner und Lieferanten. Ihr Bruder David ist als Prokurist tätig, leitet das Qualitätsmanagement und ist in der Geschäftsleitung engagiert.

„Die Zeit der Übernahme war emotional sehr herausfordernd, sehr spannend und hat Jahre der Vorbereitung in Anspruch genommen“, meint Biribauer, die als technische Zeichnerin im Betrieb angefangen hat, mit auf Montage gefahren ist und Einblicke in den kaufmännischen Bereich gemacht hat um alle Bereiche der Firma kennenzulernen.

Die ersten Monate nach der Führungsübernahme hat sie sich dafür stark gemacht, auch als Chefin wahrgenommen zu werden und auch so genannt zu werden. „Zu Beginn war es noch sehr in den Alltagsköpfen der Mitarbeiter, die Eltern, die nach wie vor noch im Unternehmen sind, mit Chef und Chefin anzusprechen. Das hat eine Zeit gedauert, bis sich alle umgewöhnt

haben“, so Caroline Biribauer.

Mama Eva als großes Vorbild

Als Vorbild einer starken Frau in einer typischen Männerdomäne fungiert für Caroline Biribauer ihre Mama Eva. „In den 80er-Jahren war eine Frau auf der Baustelle noch eine extreme Seltenheit. Meine Mama hatte aber vor nichts Angst und war überall mit dabei. Das ist sehr herausragend“, meint Caroline Biribauer.

Heute sind im Unternehmen Biribauer acht Frauen tätig. Seit heuer haben wird auch das erste Lehrmädchen in Metallbau und Blechtechnik. „Das finde ich großartig. Ich bin sehr stolz auf unsere Stephanie, die sich sehr gut schlägt“, freut sich Biribauer, die sich noch viel mehr Frauen in der Technik wünscht: „Aber leider ist die Infrastruktur dafür oft nicht vorhanden.

Sprich auf Baustellen sind Frauen WC-Container oft versperrt, nicht vorhanden oder so dreckig, dass man sie nicht benutzen will oder kann. Das ist etwas, das mich wirklich ärgert. Viele Lehrmädel werden von Betrieben auch abgelehnt, weil es keine Damen WCs gibt. Es heißt immer nur Frauen in die Technik, aber das es oft keine Infrastruktur dafür gibt, darüber wird nicht gesprochen“, so Biribauer.

Nichtsdestotrotz rät die Schlossermeisterin und Geschäftsführerin jungen Frauen „unbedingt das zu machen, wo es einen hinzieht. Egal welche Werte in der Gesellschaft als Norm gesehen werden.Wenn man feststellt, dass es doch nicht das Richtige ist, kann man immer noch wechseln. Mit Motivation kann man alles erreichen“.

Menschlich, hilfsbereit und nahbar

Caroline Biribauer bemüht sich als Chefin immer menschlich, hilfsbereit und nahbar zu sein. „Ich kann auch streng und fordernd sein, aber mit mir kann man über jedes Thema sprechen. Ich bemühe mich außerdem, nicht cholerisch zu sein, denn dass sind die Chefs, die keiner mag“, so Biribauer, deren Motto „Gemeinsam sind wir stark“ lautet. „Diesen Satz hab ich von meiner Mama übernommen und in der Coronazeit besonders zu schätzen gelernt. Ein Unternehmen muss als Gruppe funktionieren. Wenn das passiert, hat man viele erbauende Momente“, ist Biribauer überzeugt.

In Zukunft möchte die 35-jährige Grünfassaden, sogenannte „Living Panels“ als neue Produktschiene aufnehmen und eine CO 2 Neutralität in der Firma anstreben.