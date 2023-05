Pionierinnen des veganen Eis

Cecilia Havmöller studierte nach der Matura am Gymnasium Oberpullendorf Publizistik an der Universität Wien, arbeitete unter anderem für den ORF und für Frank Stronach (der ihr persönlich einen Job in seiner PR-Abteilung in Toronto gab). Seit 38 Jahren lebt die gebürtige Mittelburgenländerin vegan, holte 2005 auch das britische vegane Kosmetik-Unternehmen LUSH nach Österreich. Cecilias Schwester Susanna Paller war stets dabei, gemeinsam gründeten die beiden schließlich die vegane Eismanufaktur „Veganista“. Wie sich der Weg dorthin gestaltet hat, das hat uns Cecilia Havmöller im Interview verraten.

Wie genau ist die Idee zu „Veganista“ entstanden?

Foto: Veganista

Nach so vielen Jahren als Veganerin war mir immer klar, dass das mein Leben ist, meine Berufung. Und es war klar, dass ich diese Berufung zum Beruf machen werde. Meine Schwester, auch Veganerin, und ich, wir haben nicht lange gebraucht, um herauszufinden, was uns fehlt und was wir machen wollen. Es war eindeutig veganes Eis, weil es genau das war, was es nicht gab und was uns so sehr fehlte. Wir hatten aber keine Ahnung, wie man veganes Eis macht. Sonst eigentlich auch keiner auf der Welt, außer ein Mensch in New Jersey, der sogar einen Kurs angeboten hat. Meine Schwester hat den Kurs gemacht und danach gewusst, wie wir es nicht machen werden. Nämlich kein Fertigpasten-Eis, sondern wir wollten alles frisch und ehrlich machen. Und daran haben wir dann ein Jahr lang gearbeitet, bis wir es geschafft haben und zufrieden waren.

Foto: Veganista

Worauf sind Sie nun besonders stolz?

Darauf, dass wir es geschafft haben, auch wenn wir keine finanzielle Unterstützung hatten. Wir haben uns das alles selber aufgebaut und darauf sind wir stolz. Einfach war es nicht immer, aber heute wissen wir, dass uns nichts umhauen kann. Egal was kommt, wir werden es lösen und schaffen. Frauenpower pur!

Woher nehmen Sie immer wieder Inspirationen für neue und innovative Sorten?

Foto: NOEN

Mittlerweile haben wir mehr als 500 Eissorten, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind. Inspiration kommt von überall her, von Reisen, von Mitarbeiterinnen, von Restaurantbesuchen usw. Meine Schwester probiert verschiedene Kombinationen, bis es ihr schmeckt. Das geht mittlerweile sehr schnell.

Wir machen auch viele Kooperationen mit unseren Lieferanten. Zum Beispiel haben wir schon Tofu Eis gemacht und Joseph Brot Eis, Staud‘s Marmeladen Eis, RAUCH Fruchtsaft Eis usw. Die Ideen gehen einfach nie aus.

Was macht Ihnen am meisten Spaß an Ihrem Beruf?

Mir macht es Spaß, die Marke Veganista auszubauen und uns immer wieder neu zu erfinden. Ich liebe Shop Design und Expansion. Dafür brenne ich. Meine Schwester Susanna liebt es, mit ihrem Team neue Eissorten zu kreieren, Produkte zu entwickeln, Events zu planen und die nächste, verrückte Eis Party im Veganista vorzubereiten. Was wir beide nicht so gerne machen, aber leider müssen, ist Buchhaltung, Lohnverrechnung, Rechnungen zahlen… aber wer mag das schon.

Es gibt bereits ein Buch und Restaurants von Ihnen. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Wir haben schon drei „The LaLa“-Restaurants (Anm.: veganes Take Away), eines davon sogar am Flughafen Wien. Und wir haben 13 Veganista Filialen. Unser Ziel ist es, auch international zu expandieren. Wir waren kurz davor, als dann plötzlich die Pandemie uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir haben aber in dieser Zeit einen Deal mit SPAR gemacht und seither sind wir in ganz Österreich mit sieben Veganista Sorten exklusiv bei SPAR durchgelistet. Darauf sind wir besonders stolz. Unsere Expansion geben wir nicht auf, das ist fix.

Foto: Veganista

Haben Sie schöne Kindheitserinnerungen in Bezug auf Eis?

Meine Erinnerungen waren nicht so schön, weil ich so gut wie nie Eis bekommen habe. Ab und zu gab es veganes Zitronensorbet. Aber genau das mochte ich nicht. Ich liebe die cremigen Sorten. Aber die haben wir ja jetzt selber in unseren Veganista Läden. Ich bin mit 12 Jahren vegan geworden, aber davor habe ich schon Eis gegessen. Ich kann mich gut erinnern, dass ich einmal Hausarrest hatte und ich trotzdem aus dem Fenster gesprungen bin und mit dem Bus von Dörfl nach Oberpullendorf gefahren bin, um mir vom Krail ein Eis zu holen. Damals war ich acht Jahre alt. Ob ich damals schon gespürt habe, dass ich für Eis alles tun werde? ;-)