Miteinand zum besten Coke: Teamspirit am Arbeitsplatz

Wenn Marta in der Früh aufsteht, weiß sie meistens noch nicht, was auf sie zukommen wird. In der schnelllebigen Lebensmittelbranche muss man Flexibilität mitbringen. Genau diese Herausforderung schätzt Marta aber so sehr an ihrem Job. Das sich ständig verändernde Umfeld bietet ihr Raum für Kreativität und kontinuierliches Lernen. Seit knapp fünf Jahren sorgt sie mittlerweile gemeinsam mit ihrem Team bei Coca-Cola HBC Österreich dafür, dass die Produktionslinien in Edelstal reibungslos laufen, Wartungen funktionieren und Ersatzteile da sind, wenn sie gebraucht werden. Doch abgesehen von den technischen Aspekten, sind es ja oft ganz andere Dinge, die einen Job wirklich ausmachen.

Ungefähr drei Stunden pro Tag verbringt Marta am Laptop, die restliche Zeit ist sie zu Fuß im Werk unterwegs. Von der Werkstatt und dem Ersatzteillager zur Produktion und dem Fertigwaren-Lager, die umfangreiche Interaktion und Abstimmung zwischen den einzelnen Bereichen sorgen dafür, dass kein Tag wie der andere ist. Martas Lieblingsort im Abfüllwerk Edelstal: Ihr Büro im Ersatzteillager. Weil es für sie repräsentiert, dass Technik natürlich im Zentrum ihrer Tätigkeit steht, doch in Wahrheit auch Koordination, Empathie und Teamwork über jeden kleinen und großen Alltagserfolg entscheiden.

„Als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer verliert man.“

„Als ich noch in der Ausbildung war, hätte ich niemals damit gerechnet, wie wichtig Vielseitigkeit, Kommunikation und Stakeholder-Management in meinem heutigen Job sind, um alle täglichen Herausforderungen zu meistern.“

Ohne ihr Team wäre ihre Arbeit nicht dieselbe. Zusammenhalt und Gemeinschaft haben im Produktionswerk einen enormen Stellenwert. „Wie eine zweite Familie“ bezeichnet Marta ihre Teammitglieder. Und nicht nur die eigene Abteilung zählt – das beste Coke kann nur entstehen, wenn alle an einem Strang ziehen und sich gut miteinander abstimmen. Martas wichtigste Aufgaben: Funktioniert die Kommunikation mit den Lieferantinnen und Lieferanten? Sind interne und externe Stakeholder über alles Wichtige informiert? Brauchen die Praktikantinnen und Praktikanten ihre Unterstützung? Der Zusammenhalt und das Bewusstsein, sich immer auf die anderen verlassen zu können, sind für Marta eine eindeutige Stärke ihres Arbeitsplatzes.

Ursprünglich wollte Marta als Kind Konditorin werden, doch schnell war klar, dass ihre Leidenschaft für die Technik größer ist. Bei ihren Getränkevorlieben kann Marta süßen Versuchungen allerdings gut widerstehen – ihr Lieblingsgetränk aus der breitgefächerten Coca-Cola HBC Österreich Produktpalette ist Römerquelle still. Mit ihrer Sensorik-Ausbildung weiß Marta genau, dass jedes Mineralwasser seine eigenen Geschmacksnuancen mit sich bringt. Ihr feines Gespür für die kleinen Details und Unterschiede beweist sie jeden Tag aufs Neue, wenn sie als wichtiger Teil des Teams im Abfüllwerk Edelstal dafür sorgt, dass Kundinnen und Kunden im ganzen Land mit ihren Lieblingsgetränken versorgt werden.

