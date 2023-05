Dreifache Frauenpower

Die drei Schwestern Eva-Maria Kölly-Kainradl, Theresia Kölly und Anna Kölly haben mehrere Dinge gemeinsam: Sie sind alle drei Rechtsanwältinnen, führen das gleiche Unternehmen, verstehen sich nicht nur beruflich gut, sondern auch privat, denn sie verbringen gerne ihre Freizeit miteinander, teilen ähnliche Interessen und sind gerne gemeinsam auf Reisen unterwegs.

Die Kanzlei wurde durch ihren Vater Johann Kölly im Jahr 1980 gegründet. Im Jahr 2011 erfolgte eine Umwandlung des Einzelunternehmens Johann Kölly in die Kölly Anwälte OG und Eva-Maria Kölly-Kainradl wurde Partnerin der Kanzlei. 2018 emeritierte ihr Vater Johann Kölly und Anna Kölly sowie Theresia Kölly wurden neue Partnerinnen der Kölly Anwälte OG. Somit wird die Kanzlei als Familienunternehmen von den drei Schwestern weitergeführt.

Die Kanzlei beschäftigt derzeit drei Sekretärinnen. Zudem ist Andreas Jeidler als selbstständiger Rechtsanwalt und ständiger Substitut in der Kanzlei tätig. „Anders als in den meisten Betrieben und Unternehmen, haben somit Frauen eindeutig die Überhand bei uns. Die einzelnen Schwerpunkte und Themen wurden zwischen uns Geschwistern aufgeteilt, um uns auf diese Gebiete zu spezialisieren und so unseren Mandanten die bestmögliche Beratung zu ermöglichen“, so die drei Rechtsanwältinnen.

Spezialisierung der Rechtsgebiete

Anna Kölly ist für Scheidungen, Kontaktrechts- und Unterhaltsverfahren sowie für mietrechtliche Angelegenheiten und Testamentserrichtungen zuständig. Der Aufgabenbereich von Eva-Maria Kölly-Kainradl umfasst Liegenschaftsverträge, das heißt Kauf- oder Schenkungsverträge und allgemein Vertragserrichtungen, Vertragsprüfungen, Unternehmensrecht und insolvenzrechtliche Angelegenheiten.

Der Schwerpunkt von Theresia Kölly liegt in den Gebieten Schadenersatz- und Gewährleistungsrecht, insbesondere im Zusammenhang mit Bauverfahren, aber auch im Zusammenhang mit Schadenersatzansprüchen nach Verkehrsunfällen oder nach dem Konsumentenschutzgesetz und weiters die Erwachsenenvertretung. Alle drei Schwestern haben am Juridicum der Universität Wien studiert.

„Seitens unserer Eltern gab es diesbezüglich nie einen Druck bzw. eine entsprechende Erwartungshaltung in deren Fußstapfen zu treten. Die Juristerei war für mich immer interessant, aber erst nach meinem Abschluss an der Pädagogischen Akademie Burgenland zur Volksschullehrerin entschloss ich mich dazu, Rechtsanwältin zu werden“, so Theresia Kölly, die ergänzt: „Ich habe zur selben Zeit mit meiner Schwester Anna, das Jus-Studium am Juridicum in Wien begonnen und im Jahr 2012 abgeschlossen.“

Zusammenarbeit funktioniert sehr gut

Sie betonen, dass in ihrer Kanzlei der Mandant und dessen Interesse im Vordergrund steht. Sie erarbeiten gemeinsam mit den Mandanten die beste Strategie zum gewünschten Erfolg und setzen dann die erforderlichen Maßnahmen.

Den drei Schwestern sind Werte wie Seriosität und Integrität, Verlässlichkeit und Vertrauen, Effizienz und Erfolg sehr wichtig. „Es darf aber auch der Humor und die Empathie nicht fehlen“, so die drei Rechtsanwältinnen. Eva-Maria Kölly-Kainradl freut sich, wenn sie den Mandanten wieder zu einer besseren Lebensqualität verhelfen kann: „Oftmals hören wir von Mandanten, wie erleichtert sie jetzt wieder sind, nachdem wir ihnen bei einem sehr belastenden Thema bzw. in einer schwierigen Lebenssituation geholfen haben und ihnen die Sorgen und Probleme, die sie hatten, nehmen konnten.“

Sie betont zudem, dass die größte Herausforderung in ihrem Beruf ist, mit wenig in der Hand das gewünschte Ergebnis zu erzielen und stets auf Überraschungen gefasst zu sein. „Unsere Klienten schätzen, dass wir nicht nur eine rechtliche Auskunft erteilen, sondern durch persönliches Engagement für unsere Klienten die beste Lösung erarbeiten“, so die Kölly-Schwestern. Sie erklären, dass sie in ihrem Beruf ein sicheres Auftreten, Ruhe in Stresssituationen, Spontanität, Flexibilität, eine gute Rhetorik und Empathie brauchen. „Man lernt nie aus“, so die Schwestern.

Carpe diem – Nutze den Tag

Die drei Schwestern haben zudem eine weitere Schwester und verbringen gerne gemeinsam ihre Freizeit und sind zusammen auf Reisen unterwegs. Arbeit und Freizeit wird dabei strikt getrennt und das Privatleben ist ihnen sehr wichtig, um Energie zu tanken und Ausgleich zu finden. „Wir machen auch gerne Sport oder wandern gemeinsam und wir sind alle zusammen Genießer und genießen bewusst die gemeinsame Zeit“, berichten die Kölly-Schwestern.

Zurück ins Berufsleben: „Wir denken, unser größter Erfolg ist, dass wir die Kanzlei unseres Vaters erfolgreich weiterführen konnten und viele zufriedene Stammkunden zu unseren Klienten zählen können, aber auch neue Klienten für uns gewinnen konnten. Unsere Pläne und Wünsche für die Zukunft sind einfach: zufriedene Mandanten“, sind sich die Schwestern Eva-Maria Kölly-Kainradl, Theresia Kölly und Anna Kölly einig.