Unterwegs auf 16 Rädern

Begonnen hat alles, als Claudia sich dazu entschloss, den Lkw-Führerschein zu machen. Nach einem Studium der Psychotherapie war es dann soweit: Der Schein Klasse C und auch die C95 Prüfung für gewerbliche Fahrten wanderten in ihre Tasche. Claudias ältere Tochter Lena studierte zunächst Soziologie, entschloss sich dann aber dafür, auch den Lkw-Schein zu machen.

„Ich habe bald gemerkt, dass das Soziologiestudium nichts für mich ist und habe nach kurzer Zeit damit aufgehört.“ Die Deutschkreutzerin sattelte ausbildungstechnisch um und absolvierte ein Kolleg für Hochbau.

Zwischen Studium und Kolleg fuhr Lena also gewerbsmäßig Lkw im Transportunternehmen ihres Stiefvaters, was ihr gleich so gut gefiel, dass sie es am liebsten weitergemacht hätte. Vorrang hatte dann aber ihre Ausbildung zur Hochbautechnikerin.

Foto: Tesch

Lenas Mutter Claudia gab 2016 ihren Beruf als psychiatrische Krankenschwester auf und fuhr einen Sommer lang ausschließlich mit dem Lkw. Unter anderem fuhr sie auch viel mit dem Radlader, um Erde zu laden. Mittlerweile hat Claudia Neuhold-Fuchs ihre eigene Psychotherapiepraxis und fährt mit den Lkw wenn Not am Mann bzw. an der Frau ist. Sie ist auch immer wieder für das Projekt „Lkw macht Schule“ von der Wirtschaftskammer und der Bildungsdirektion Burgenland unterwegs. Dabei soll Kindern unter anderem der tote Winkel bei einem Lkw nähergebracht werden.

Die dritte Frau im Bunde ist Laura Grund, Claudias zweite Tochter. „Ich war schon immer mit dabei, hab Lkw gereinigt und mitgeholfen, aber ich bin nicht selbst gefahren“, erzählt Laura.

Die junge Frau brach 2020 ihr Studium ab und begann während der Corona-Pandemie im Büro des Transportunternehmens mitzuarbeiten. Aktuell macht sie eine Ausbildung zur Sozialpädagogin und betreibt mit ihrem Partner das Lokal „Mittelstation“ in Markt St. Martin. Beide entschlossen sich schließlich dazu, auch den Lkw-Führerschein zu machen. „Das Fahren im Lkw ist ungewohnt, da man viel höher sitzt und mehr sieht“, meint Laura, die zunächst nur ihre Schwester bei deren Fahrten begleitet hat.

Beide sind aber begeistert vom Lkw-Fahren: „Man ist viel außerhalb vom Büro unterwegs, lernt viele Menschen kennen und hat während der Fahrten dann Ruhe“, schmunzelt Lena. Außerdem kann sie bei Lkw-Fahrten ihre Hunde mitnehmen. Auch Claudia schätzt das Lkw-Fahren als Ausgleich zu anderen Tätigkeiten. „Man ist nur für sich selbst verantwortlich und muss sich beim Fahren um nichts anderes kümmern.“

„Skepsis ist schnell vorbei“

Andere Menschen reagierten manchmal allerdings auch überrascht, wenn sie sehen, dass eine Frau den Lkw lenkt. „Es kommt schon manchmal vor, dass Männer skeptisch sind, wenn sie sehen, dass eine Frau den Lkw auf der Baustelle lenkt“, erzählt Lena Grund. „Aber wenn sie sehen, dass ich gut fahre, ist das sofort vorbei. Und meistens freuen sich die Leute, wenn sie sehen, dass ich mit dem Lkw komme, denn ich steige auch gerne aus und unterhalte mich mit ihnen.“ Auch auf Autobahnen würden den beiden Schwestern Autofahrer zuwinken, erzählen sie.

„Ich bin sehr stolz auf meine Töchter“, sagt Claudia Neuhold-Fuchs. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sie während ihrer Ausbildungen immer gearbeitet haben und es gibt auch nur sehr wenige Frauen, die Lkw lenken.“