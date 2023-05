Unterscheiden Sie Wichtiges von Dringendem

Beim Zeitmanagement ist es wichtig, sich auf jene Aufgaben zu konzentrieren, die einen erfolgreicher machen und nicht auf jene Tätigkeiten, die zwar dringend erscheinen, aber keinen Mehrwert mit sich bringen. Wichtige Dinge sind selten dringend und dringende Dinge sind selten wichtig. Arbeitsergebnisse werden befriedigender, wenn man Unwichtiges effektiv erledigt und für komplexe und wichtige Aufgaben ausreichend Zeit einplant.

Eat The Frog-Methode

Die Zeitmanagement-Strategie „Eat the Frog – Iss den Frosch“ basiert auf dem Zitat „Wenn es deine Aufgabe ist, einen Frosch zu essen, dann tue es am besten gleich als Erstes am Morgen“ von Mark Twain. Dabei sollte man große oder komplexe Aufgaben zuerst in Angriff nehmen und sich erst danach den weniger dringenden Arbeiten widmen. Diese Strategie bietet sich besonders dann an, wenn Sie Ihren Arbeitstag gerne in Zeitblöcke für die täglichen Routineaufgaben und priorisierte Aufgaben aufteilen.

Pareto-Prinzip

Das sogenannte Pareto-Prinzip ist das Gegenteil der Eat the Frog-Methode: Dabei werden einfache, schnell zu erledigende Aufgabe gleich erledigt. So kann man die schwierigeren Aufgaben motivierter anpacken, da schon einiges erledigt ist. Das wird auch 80/20-Regel genannt: Mit 20 Prozent der Zeit erreicht man 80 Prozent der Ergebnisse. Die restlichen 80 Prozent der Zeit werden für die 20 Prozent aufwändigeren Arbeiten genutzt.

Am Ende des Tages vorausplanen

Um koordiniert und organisiert in einen neuen Tag mit neuen Aufgaben zu starten, ist es hilfreich, am Ende des vorangegangenen Tages zu planen, was man morgen erledigen möchte. Ein Überblick über die To-Dos des Tages verhindert auch hektisches Email-Durchscrollen und Notizen checken. Den kommenden Tag ein fünf bis zehn Minuten vorzubereiten, kann damit viel Stress am nächsten Morgen verhindern.

Klare Prioritäten und Ziele setzen

Man sollte sich im Klaren über seine Ziele und Prioritäten sein. Dabei sollte man sich folgende Fragen rund um die Bereiche Job und Privatleben stellen: Welchen Anspruch stelle ich an mich selbst? Was will ich im Leben erreichen? Was möchte ich lernen? Wer sich über seine Ziele im Klaren ist, der kann leichter Prioritäten in jedem Bereich setzen. Man könnte dazu eine kleine Liste mit 10 Wünschen und Vorstellungen schreiben. Ein kleiner Tipp dazu: Verbinde diese Ziele gleich mit konkreten Schritten und Aufgaben, versehen mit einem Datum, damit sie im Zeitmanagement leichter umsetzbar werden.

Den eigenen Biorhythmus beachten

Jeder hat seine persönliche Leistungskurve. Manche können früh topfit arbeiten, andere kommen erst später in die Gänge. Diesen individuellen und persönlichen Biorhythmus zu beachten ist maßgeblich für den Arbeitserfolg und die Arbeitseffektivität. Jeder sollte für sich selbst herausfinden, zu welcher Zeit er/sie am produktivsten ist und diese produktive Zeit für wichtige Aufgaben nutzen. Routinen und unwichtigere Aufgaben sollten eher in den Leistungstiefs erledigt werden.