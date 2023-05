Lydia Milkovits-Begyik: Familie und Vertrieb

Die 34-jährige Gebietsdirektorin ist seit 2007 im Außendienst der DONAU Versicherung tätig. An ihrem Beruf schätzt die stolze Mutter die flexiblen Arbeitszeiten und die Unterstützung im Team, die den Ausgleich zwischen Familie und Vertrieb ermöglichen. Mit guter Organisation gelingt es der Versicherungsberaterin, erfolgreich ihrer Arbeit nachzugehen, während ihre 15 Monate alte Tochter stets an erster Stelle steht.

Patricia Iida: jung und erfolgreich

Der Weg der Hobby-Fußballerin führte sie 2018 zur DONAU, nachdem sie ihrer Ausbildung als Tierpflegerin nicht mehr nachgehen und in der Versicherungsbranche Fuß fassen wollte. Nun schreibt die 25-Jährige Erfolgsgeschichte im Außendienst: Sie erfüllt ihre Ziele, ist unabhängig und hat sich langjährige Kundenbeziehungen aufgebaut. Ihr Geheimtipp dafür: Authentisch sein und aufrichtig beraten, damit Vertrauen und Zufriedenheit entstehen.

Ingrid Kimmel: vierfache Mutter und erfolgreich im Team

Als Wiedereinsteigerin nach der Elternzeit startete Ingrid Kimmel 2012 im Außendienst der DONAU. Mittlerweile hat die 53-Jährige – gemeinsam mit ihrem Kollegen Klaus Holzer – ihr eigenes Team in Neusiedl. Dabei ist die vierfache Mutter, die Erfolge im Beruf mit einer großen Familie zu vereinbaren weiß, vielen ein Vorbild. So auch ihrer Tochter Julia (19), die inzwischen als Werkstudentin in der Generaldirektion der DONAU unterstützt.

Foto: zVg/Donau

Yvonne Schmidl: Lehrling und Spitzensportlerin

Die 21-Jährige startete bereits im Alter von 13 Jahren mit dem Kickboxen und durfte sich 2019 über die Titel Staatsmeisterin (Erwachsenenklasse) und Europameisterin (Juniorenklassen) freuen. Seit letztem Jahr ist die Spitzensportlerin als Lehrling in der DONAU Versicherung tätig. Die Balance zwischen Sport und Ausbildung gelingt ihr mit der richtigen Zeiteinteilung und der Unterstützung ihres Teams, auf die sie stets zählen kann.

Laura Dragschitz: Lehrling und freiwillige Feuerwehr

Seit letztem Jahr ist Laura Dragschitz Lehrling bei der DONAU und sammelt erste Erfahrungen im Sekretariat der Landesdirektion Burgenland. Nach der Arbeit geht es für sie zur freiwilligen Feuerwehr, der sie gemeinsam mit ihrem Bruder im Alter von sieben Jahren beigetreten ist. Als Jugendbetreuerin bringt die 19-Jährige mittlerweile dem Nachwuchs spielerisch Aufgaben der Feuerwehr bei.

Julia Heiner: vom Lehrling zur Vertriebssteuerung

Im Jahr 2019 hat Julia Heiner ihre Lehre im Sekretariat der DONAU Versicherung Burgenland begonnen, inzwischen abgeschlossen und ist nun seit 2021 in der Vertriebssteuerung tätig. Mit viel Fleiß hat sich die 24-Jährige diese Position erarbeitet, in der sie sich als junge Frau bei Meetings mit Führungskräften durchzusetzen weiß. Eine Eigenschaft, die der Hobby-Sportlerin auch im Fußball als Kapitän der Mannschaft zugutekommt.

Foto: zVg/Donau