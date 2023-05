Beste Chancen für Frauen

Foto: Emmerich Mädl

In technischen Lehrberufen, aber auch in technischen Hochschul-Studien sind nach wie vor signifkant weniger Frauen als Männer zu fnden.

Aniko Benkö, GF der IV-Burgenland, kennt diese Statistiken und sagt: „Frauen für technische und naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern ist seit Jahren ein Schwerpunktthema der IV Burgenland. Das sind Jobs mit Zukunft“.

Sie ermutigt alle Mädchen und Burschen, die sich für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) interessieren, dran zu bleiben und erklärt ihr Engagement: „Wir brauchen diese Fachkräfte zur Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit. Man denke nur an die Energiewende, die Kreislaufwirtschaft oder die digitale Transformation. Frauen sind für diese Jobs bestens geeignet.“

Mit der Berufsorientierung muss früh begonnen werden. Studien zeigen, dass Verhalten und Interessen beeinflussbar sind. Es ist erwiesen, dass die Wahl eines Technik-Berufs mit häufigem Spielen mit Bausteinen/Baukästen oder der Mithilfe bei Reparaturen in Kindertagen korreliert. „Es muss daher in der Elementarpädagogik angesetzt werden, wenn wir mehr Mädchen, aber auch Buben, für technische Berufe begeistern wollen“, so Benkö.