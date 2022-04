„Gemeinsam kann alles gemeistert werden“

Gegründet wurde die Firma „Georg Zechmeister Transporte“ im Jahr 1987. Am 27. März 1991 entstand daraus die „Georg Zechmeister Transporte GesmbH & Co. KG“ mit vorerst drei Mitarbeitern. Das Familienunternehmen ist auf Paketdienste, Güterbeförderung sowie Landschaftspflege spezialisiert.

Seit dem Jahr 1997 im Familienunternehmen

Im Jahr 2009 hat Claudia Lackner die Geschäftsführung von ihrem Vater übernommen und leitet seitdem mit ihrer Schwester Corinna Fex (Prokuristin) die Firma.

Claudia Lackner ist seit dem Jahr 1997 im Familienunternehmen tätig und hat ihre Karriere mit Bürotätigkeiten, Lohnverrechnung und Buchhaltung begonnen. Ihre Ausbildung hat Claudia Lackner an einer dreijährigen Schule für wirtschaftliche Berufe in Neusiedl am See erfolgreich abgeschlossen.

Zusammenhalt im Team

Als Geschäftsführerin des bewährten Familienunternehmens ist Claudia Lackner für Kontrolltätigkeiten, Lohnverrechnung sowie Buchhaltung zuständig.

„Ich schätze es sehr, dass wir ein bodenständiges, familiäres Unternehmen sind. Am meisten Freude bereitet mir, dass unsere Mitarbeiter gerne bei uns tätig sind und wir immer positive Rückmeldungen erhalten“, so Geschäftsführerin Claudia Lackner.

Heute beschäftigt das Unternehmen bereits 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Claudia Lackner betont, dass Gleichberechtigung im Betrieb eine große Rolle spielt. „Unsere Unternehmensphilosophie lautet, die Gleichberechtigung innerhalb der Teams zu fördern.“ Zur Frauenquote in der Firma berichtet Claudia Lackner, dass im Büro fünf Frauen beschäftigt sind und es eine Fahrerin gibt.

Zur Frage, welche Hürden die Branche mit sich bringt, antwortet Claudia Lackner: „Im Moment ist unsere größte Hürde, Personal zu finden. Die hohen Kosten wie Diesel, Maut, Versicherung und Lohnnebenkosten sowie die Suche nach geeignetem Personal werden uns zukünftig vor große Herausforderungen stellen“, so Claudia Lackner. Doch am meisten ist Claudia Lackner in ihrem beruflichen Leben darauf stolz, dass das Unternehmen stetig wächst und alle Hürden gemeinsam gemeistert werden und der Zusammenhalt sei wichtig: „Jede Schwierigkeit kann gemeinsam gelöst werden“, betont sie. Familie wird im Unternehmen großgeschrieben, denn gemeinsam im Führungsteam sind neben Claudia Lackner auch ihr Mann, ihre Schwester und deren Mann.

„Unsere Kinder sind ebenfalls bereits in der Firma tätig“, freut sich Claudia Lackner, die verheiratet ist und zwei Kinder hat. In ihrer Freizeit ist sie gerne mit ihren Hunden unterwegs. Claudia Lackner beschreibt sich selbst als aufgeschlossen, natürlich und flexibel.

„Flexibilität und die Fähigkeit, koordinieren zu können ist in meinem Beruf besonders gefragt“, berichtet Geschäftsführerin Claudia Lackner.

Die Vorhaben der Firma „Zechmeister Transport Logistik GmbH“ für das Jahr 2022 sind der Umbau des Büros, die Tankstelle und den Waschplatz fertigzustellen sowie umweltfreundlich tätig zu sein.