Fit am Schreibtisch mit Jennifer Lang

Vollbild

FB

Stütze dich mit den Unterarmen auf den Sessel. Die Ellbogen sind unter den Schultern, die Beine strecke nach hinten. 1 Minute halten. Du brauchst dafür einen stabilen Sessel. Stehe aufrecht daneben und kreise ein Bein über die Sessellehne nach hinten. Achte darauf, dass der Oberkörper gerade und das Standbein leicht gebeugt bleibt. 2 Sätze zu 20 Wiederholungen. Gib dein rechtes Bein auf den Sessel. Dein linkes Bein stellst du eine Schrittlänge weiter ab.

Du gehst in die Beuge und führst gleichzeitig deine Arme nach oben. Wiederhole die Übung 20-mal, dann wechsle das Bein. Gib deinen Kopf locker zur rechten Seite. Fasse mit der rechten Hand über dem Kopf zu deinem linken Ohr und zieh den Kopf zur rechten Seite. Dabei den linken Arm gestreckt nach unten ziehen. Dann wechsle die Seiten. Stabilisiere dich am Sessel und mache 20 Kniebeugen. Fortgeschrittene können diese Übung ohne Sessel machen. Setze dich auf den Sessel und nimm ein kurzes Theraband zur Hand. Strecke die Arme und bring das Band auf Zug. Dann führst du deine Arme mit dem Band gebeugt nach unten Richtung Nacken. Versuche den Kopf gerade zu halten. Stelle dein linkes Bein auf den Sessel und das rechte Bein nach hinten. Gib den gegenüberliegenden Arm nach vor. Dann steige auf den Sessel und gib das Bein von hinten nach vorne und wechsle den Arm. 20 Wiederholungen mit der gleichen Seite. Danach ist das andere Bein dran. Strecke den linken Arm nach vor und das rechte Bein nach hinten. Bewege Arm und Bein 20-mal auf und ab. Dann wechseln. Neige den Kopf nach vor. Halte den Mund geschlossen und bring das Kinn in Richtung Brustbein. Gib deine Hände nun auf den Hinterkopf und drück den Kopf nach vor. Wichtig ist, dass deine Schultern nach hinten gezogen werden. Setze dich auf den Sessel und strecke ein Bein vor. Strecke fest die Zehen nach vor und wieder zum Kopf. 1 Minute pumpen, dann wechseln.

1 /11