Mode, die uns im Frühling zum Lächeln bringt

Business-Look. Kim trägt einen Hosenanzug in der Modefarbe Beige. Der Gürtel vom Blazer als Schal getragen, peppt das ganze Outfit zusätzlich auf. Alltags- und Bürotauglich. Bei Jennys Look dominiert die Farbe „Tigers Eye“. Die Kombination aus Jeansjacke und Blazer macht das Outfit sowohl lässig, als auch elegant. Allover-Prints. Elena posiert im Blümchen-Kleid. Ein Bolero drüber und fertig ist ein festlicher Look für kleine Damen. Gepunktet. Das Kleid von

Isabella ist ein richtiger

Glücklichmacher und perfekt für festliche

Anlässe. Tres chic. Outfits in den Farben Salsarot, Schwarz und Offwhite bieten viele Kombinationsmöglichkeiten für Feste.

