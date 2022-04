Anna Malinovic macht am Hannersberg Träume wahr

Die gebürtige Oberwarterin Anna Malinovic leitet seit 2016 zusammen mit Ronald Gollatz die Geschicke auf dem Hannersberg in Hannersdorf und begleitete seither – mit ihrem 30-köpfigen Team – sehr, sehr viele Brautpaare an ihrem schönsten Tag im Leben.

Zuvor studierte die 39-Jährige am Tourismuskolleg in Bad Gleichenberg sowie an der Fachhochschule in Pinkafeld. Ihren ersten Job ergatterte Malinovic durch eine glückliche Fügung im Hotel Sacher. Dort war sie von 2008 bis 2010 mit der Planung und Betreuung von Veranstaltungen betraut. Dazu gehörte auch die Organisation des Opernballdinners. „Hierfür haben wir sechs Monate im Voraus alles geplant und organisiert. Während des Dinners waren rund 300 Gäste im Haus, darunter viele Größen der österreichischen und internationalen Gesellschaft. Es war immer eine Anspannung, doch wenn alles geschafft war, war das ein sehr erhebendes Gefühl“, erzählt Anna Malinovic, die 2010 wieder zurück ins Burgenland gekommen ist, und dann zwei Jahre lang im Hotel Larimar als Reservierungsleitung und Resident Manager gearbeitet hat.

Eine Job-Announce in einer Zeitung hatte sie auf den Hannersberg, eine Eventlocation in der Weinidylle Südburgenland mit einzigartigem und wandelbaren Ambiente, neugierig gemacht.

Ihre berufliche Laufbahn am Hannersberg startete die Wahl-Großpetersdorferin zunächst in der Hochzeitsplanung. „2016 erfolgte dann der Wechsel in die Geschäftsführung, wo ich nun für die Verwaltung, das Personal und das Budget zuständig bin“, berichtet Anna Malinovic, für die jeder Gast – egal ob es sich um eine Hochzeit, ein Firmen-Event oder eine Privatfeier handelt – als VIP betreut wird.

„Wir versuchen keine Wünsche offen zu lassen und entwickeln uns immer weiter. Rund 400 Hochzeitsanfragen pro Jahr bestätigen unseren Weg, der von ausgefallenen Menüs, über eigene Brautpaar-Homepages, einen Würstelstand bis hin zum Einzug der Braut per Helikopter reicht. Doch wir möchten unser Angebot auch im Meeting- und Seminarbereich weiter ausbauen und mehr Firmen ansprechen“, so die Geschäftsführerin, deren größte Freude im Beruf es ist, ihre Kunden glücklich und zufrieden zu erleben.

Mehr Frauen in Führungspositionen

Ein offenes Ohr hat Anna Malinovic aber nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für ihre Kolleginnen und Kollegen: „Ich lege wert auf ein wertschätzendes Klima und glaube, dass viel mehr Betriebe Frauen in Führungspositionen brauchen. Frauen sind vielleicht einen Tick mehr harmonie- und konsensorientiert“.

Im Gegenzug für ihr offenes Ohr kann Anna Malinovic sich aber auch voll und ganz auf ihr Team verlassen. „Bei einer Hochzeit muss einfach alles stimmen, vom ersten Moment an bis zum letzten Glas Wein bei Sonnenaufgang. Die persönliche Betreuung ist daher herausragend und das verkörpern auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“.

Foto: Puls 4_Gerry Frank

Das größte Highlight in ihrer Zeit am Hannersberg war neben der eigenen Hochzeit im Jahr 2016 der Bau von 35 Chalets. „Dieses Projekt war mein Herzenswunsch und ich bin stolz darauf, dass wir uns das getraut und in kurzer Zeit auch umgesetzt haben“, so Malinovic, die für die Umsetzung dieses Projekts in der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ zu sehen war, wo sie erfolgreich einen Pitch präsentiert hat und Leo Hillinger als Investor mit ins Boot holen konnte. „Dieser Auftritt war total aufregend für mich. Ronni und ich haben uns dazu entschieden, dass ich die Präsentation übernehmen soll, weil wir auch hier Frauen in Führungspositionen vor den Vorhang holen wollten“, so Malinovic.

Die im Juni 2021 eröffneten Chalets, darunter auch zwei Exklusiv-Chalets, machen das Angebot am Hannersberg nun komplett. Sie locken aber auch neue Gäste an, die das Südburgenland erkunden möchten.

Weiterentwicklung statt Stillstand

„Da die Weiterentwicklung des Standortes auch in Zukunft ein großes Thema für uns ist, gibt es auch schon neue Pläne in Richtung Kulinarik, damit die Gäste ihre Zeit bei uns noch mehr genießen können. Nähere Infos dazu wird es in Kürze geben“, verrät die Mutter von zwei Söhnen.

Job und Familie unter einen Hut zu bekommen, sei nicht immer einfach. „Für Frauen mit Ambitionen im Beruf sehe ich Aufholbedarf seitens der Gesellschaft und der Politik. Es müssen mehr Bedingungen wie zum Beispiel Gleitzeit, Jobsharing oder Homeoffice-Möglichkeiten geschaffen werden für Frauen mit Familienwunsch in Führungspositionen. Wir Frauen können sehr viel geben und sehr viel Positives bewegen. Wenn ein Unternehmen Rücksicht nimmt, bekommt es das vielfach zurück“.