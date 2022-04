Schlag für Schlag zum großen Ziel

Isabella Holpfer aus Olbendorf ist 21 Jahre alt und hat in ihrem Leben eine große Leidenschaft: das Golfen. In ihren jungen Jahren hat sie schon viel erreicht: Die Südburgenländerin hat bei zahlreichen internationalen Golfturnieren erfolgreich teilgenommen.

Seit sie drei Jahre alt ist, war sie regelmäßig mit ihrer Familie am Golfplatz in Stegersbach – zuerst zusehen, später selbst mit dem Schläger in der Hand.

Die Leidenschaft hat sie also von ihren Eltern und speziell von der Familie ihrer Mutter geerbt, die aus dem US-Bundesstaat Minnesota stammt. Als ihr ihr Vater schließlich einen Golfschläger aus Plastik schenkt, geht Isabella Holpfer ganz in dem Sport auf: Sie besucht mehrere Sommercamps und fokussiert sich nur noch aufs Golfen. Als sie sich zwischen einem anderen Hobby, dem Reiten, und Golf entscheiden muss, ist klar: Das Golfen bleibt Nummer Eins.

„Natürlich möchte ich auch einmal einen individuellen College-Sieg erringen.“

Isabella Holpfer, Golferin und Studentin

Ihr erstes Turnier spielt Isabella Holpfer beim Schüler Cup in Österreich bereits mit acht Jahren. Mit neun Jahren nimmt sie an ihrem ersten internationalen Turnier, den US Kids Golf World Championship, teil – was sie dann so richtig anspornt, im Golfsport ihr Bestes zu geben. „Die anderen Kinder dort hatten schon ihre eigenen Caddys, die Trainer waren dort – da habe ich gesehen, was andere in meinem Alter in Golf schon machen. Das hat mich dann richtig angespornt“, so die Sportlerin.

Ihren ersten internationalen Sieg feiert sie schließlich 2015 mit 14 Jahren in Irland: Hier holt sie sich den Titel bei der Irish Women’s Open Stroke Play Championship. Viele weitere Titel und Erfolge folgten. So war Isabella Holpfer auch die jüngste österreichische Matchplay Meisterin. Die English Women’s Open Stroke Play Championship gewinnt sie 2018 mit elf Schlägen Vorsprung.

„Ich lerne gerne neue Länder kennen“

Der besondere Reiz am Golfsport? „Golf ist ein Einzelsport und ich denke, ich komme ganz gut alleine klar“, so Holpfer, die selbst auch ein Einzelkind ist. „Ich könnte auch einfach stundenlang alleine trainieren.“ Auch das Reisen, das mit der Teilnahme an verschiedenen Turnieren verbunden ist, fasziniert sie: „Ich liebe es, neue Länder und neue Kulturen kennenzulernen.“

Natürlich lief aber auch nicht alles immer rund: Im Alter von etwa 16 Jahren hatte Isabella Holpfer eine Phase, in der sie mit ihren Leistungen gar nicht zufrieden war und kurz davor, das Golfen sein zu lassen. „Das war schon schwierig für mich. Ich hatte Probleme mit meinem Schwung und wenn ich Turniere gespielt habe, habe ich wirklich sehr schlecht gespielt“, sagt Isabella Holpfer kritisch. Aber sie biss die Zähne zusammen und verfolgte das Golfen auch weiterhin, denn ihr Ziel war stets College Golf in den USA zu spielen.

Seit Sommer 2020 ist Isabella Holpfer nun schon an der University of Georgia inskribiert – das Aushängeschild für College-Golf. Hier ist Golf ein Teamsport und die Spielerinnen müssen sich stets für die Turniere qualifizieren. Im Herbst 2021 setzte sich Isabella Holpfer gegen ihre Teamkolleginnen durch und durfte alle vier Turniere spielen. „Mein Ziel ist, dass ich mich weiterhin für die Turniere qualifiziere und auch in den Turnieren gute Platzierungen schaffe.“ Aber auch einen individuellen College-Sieg möchte die Südburgenländerin erreichen.

Interesse an PR und American Football

An der Universität wird aber nicht alleine konsequent Golf trainiert, hier studiert Holpfer auch Public Relations. „Ich denke, das kann mir später einmal nützen, nach der Uni möchte ich in den Profisport einsteigen“, sagt sie. Dann könne sie sich selbst vermarkten. Allerdings könnte sich Isabella Holpfer auch gut vorstellen, Social Media Manager für ein NFL Team zu sein, denn großes Interesse hegt sie auch für die National Football League.