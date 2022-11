Italienischer Flair für jeden Anlass

Vollbild

FB

Lässig. Isabella trägt ein Sweaterkleid in Fleece mit verspieltem Zipp. Dazu warme Fleeceleggins, ein wattiertes Steppgilet sowie Boots im Italian-Style. Elegant. Der Stoff von Sarahs Kleid hat ein feines Grätenmuster. Darüber ein Kurzmantel in camel sowie ein schwarzer Bindegürtel. Armband und Kette komplettieren das Outfit. Herbstlich. Jenny kombiniert eine Steppjacke in Metallic-Optik mit Strickpulli mit angesagten Details sowie einem schwarzen Strickpulli mit Zopfmuster für den Zwiebellook. Cool. Das Kleid von Isabella ist aus Strick. Dazu trägt sie eine Karo-Jacke. Ein legerer Pulli um die Hüfte gebunden sowie eine silberne Lagenkette und schwarze Boots runden das Outfit ab. Winterlich. Eine Hose aus schwarzem Lederimitat und ein gestreifter Pulli sind Sarahs Winteroutfit. Darüber eine weiße Jacke im Metallic-Look sowie passende Handschuhe und eine kuschelige Haube mit Bommel. Bunt. Der farbenfrohe Look von Jenny in Senf mit Karomantel mit großem Karomuster und der Umhängetasche als Highlight des Jahres ist ein Hingucker an trüben Tagen.

1 /7