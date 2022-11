Mensch und Arbeit vereinen

Helene Sengstbratl ist seit Dezember 2002 Landesgeschäftsführerin beim Arbeitsmarktservice (AMS) Burgenland. Sie ist im Burgenland verantwortlich für sieben regionale Geschäftsstellen, die Landesgeschäftsstelle und das AMS-Callcenter, die ServiceLine. Was gefällt Ihnen am besten an Ihrem Job?

Sengstbratl: Mir gefällt die Buntheit und die Vielfalt, die meine Aufgabe mit sich bringt. Die AMS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben vielfältige Aufgaben, von der Kundenberatung bis zum Design von Ausbildungsangeboten. Diese Breite an Themen spiegelt sich auch in meiner Arbeit wider.

Teil meines Jobs ist klassische Führungsarbeit, wie Controlling, Arbeitsprogrammerstellung oder Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt keine Woche ohne Sitzungen, Tagungen und Besprechungen. Das AMS sieht sich als innovativer Player am Arbeitsmarkt und wir schreiben Kundenorientierung ganz groß. Das bedeutet, dass laufend neue Strategien und Arbeitsweisen umgesetzt werden. Kurz gesagt: In meinem Job gibt es auch nach zwanzig Jahren keine Langeweile, weil die Routine immer von neuen Herausforderungen durchbrochen wird.

Welche Herausforderungen gibt es?

Sengstbratl: Seit 2020 ist es recht turbulent am Arbeitsmarkt. Nach Corona und der pandemiebedingten Arbeitsmarktkrise kamen die ukrainischen Vertriebenen. Aktuell sind es die Folgen des Brandes in der Geschäftsstelle Eisenstadt, die uns beschäftigen. Die Coronakrise mit der einhergehenden Kurzarbeit hat uns maximal gefordert. Ab Tag eins des Lockdowns wurden wir auf allen Kanälen mit Anträgen geflutet. Wir mussten die Abläufe sehr rasch auf Online-Beratung umstellen. Das Positive an der Krise ist, dass sie uns noch flexibler gemacht und wir konnten unsere Kompetenzen erweitern. Darüber hinaus macht es mich als Chefin stolz, dass sich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz schnell auf die neue Situation eingestellt haben.

Um neue Themen abarbeiten zu können, braucht es ausreichend Personal. Außerdem müssen wir technologisch mithalten. Ein großer Erfolg der letzten Jahre war die AMS Job App und die Suchmaschine „alle jobs“. Sie bietet unseren Kundinnen und Kunden schnellen Zugriff auf alle offenen Stellen in ganz Österreich.

Zum Thema Gleichberechtigung in der Arbeitswelt: Wünschen Sie sich mehr Frauen in Führungspositionen?

Sengstbratl: Ja, natürlich. Das AMS nimmt Gleichstellung sowohl am Arbeitsmarkt als auch im AMS sehr ernst. Das AMS hat schon seit vielen Jahren ein internes Frauenförderprogramm. Die Zahl der Frauen in Führungspositionen im AMS Burgenland hat sich in den vergangenen 20 Jahren von 27 auf 66 Prozent gesteigert. Das ist ein großer Erfolg. Dafür braucht es das Commitment der obersten Führungsebene und auch die richtigen Programme. In den letzten Jahrzehnten hat sich aber auch außerhalb des AMS viel getan. Wer hätte sich früher zum Beispiel eine Verteidigungsministerin vorstellen können? Das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht, siehe Politik und Aufsichtsräte. Auch gibt es nach wie vor Bereiche, z.B. in der technischen Industrie, wo Frauen seltener zum Zug kommen. Hier gibt es viel zu tun.

Denken Sie, dass es für Frauen mit Ambitionen im Beruf, die auch eine Familie haben, Aufholbedarf seitens der Gesellschaft und Politik braucht? Z.B. mehr Angebote wie Gleitzeit, Jobsharing, Homeoffice-Möglichkeiten, etc. ?

Sengstbratl: Viele Betriebe suchen dringend nach Mitarbeitern und Führungskräften, da müssen Angebote wie Homeoffice und flexible Arbeitszeiten in Erwägung gezogen werden. Bei aller Flexibilität muss allerdings auch klar sein, dass man als Führungskraft eine bestimmte Zeit vor Ort präsent und ansprechbar sein muss. Gleichstellung ist auf alle Fälle ein Thema, mit dem sich Betriebe befassen müssen und das uns noch lange begleiten wird.

Foto: zVg

Der österreichweite Equal Pay Day ist heuer auf den 30. Oktober gefallen. Wieso schließt sich die Gender Pay Gap-Lücke in vielen Bereichen nur sehr langsam?

Sengstbratl: Einen Teil des Gender Pay Gaps macht die Teilzeitarbeit aus, in der sich fast 50 Prozent der Frauen befinden. Zum Teil gewollt, zum Teil nicht. Der zweite Faktor ist die Berufswahl. Hier gibt es viele Branchen, in denen Frauen dominieren, die schlechter bezahlt sind. Dann gibt es leider auch individuelle Diskriminierung der Frauen, bei der Frauen zum Teil für die gleiche Arbeit weniger bezahlt bekommen, weil Gehälter verhandelt werden. Darin sind Männer oft besser. So eine Situation ist unbefriedigend, daher lautet mein Rat sich bei der Berufswahl nicht nur anzuschauen, was einen interessiert, sondern auch darauf zu achten, wie viel man verdienen kann. Wir bieten zum Beispiel mit dem Programm „Frauen in Handwerk und Technik“ eine tolle Möglichkeit für Frauen, eine Umschulung zu absolvieren.

Seit dem Vorjahr sind Sie auch Präsidentin der Soroptimistinnen Eisenstadt, einer dynamische Organisation für berufstätige Frauen. Worauf legen Sie hier wert?

Sengstbratl: Wir Soroptimistinnen unterstützen Frauen und ihre Karrieren, einerseits durch Netzwerken und andererseits durch Spenden. Wir nehmen an Aktionen wie z.B. „Orange the world“ – gegen Gewalt an Frauen – teil oder organisieren Workshops und Vorträge. Jeden zweiten Mittwoch im Monat gibt es ein Meeting im FreuRaum in Eisenstadt. Wir würden uns über neue und vor allem junge Mitglieder freuen, die Interesse daran haben, neue Hilfsprogramme zu entwickeln und etwas beisteuern möchten.

Was machen Sie in ihrer Freizeit gerne?

Sengstbratl: Ich habe wieder angefangen ins Fitnessstudio zu gehen. Außerdem reise ich sehr gerne und unternehme Bergwanderungen. Aber auch die Arbeit in meinem Garten macht mir Spaß. Außerdem singe ich im Haydnchor. Mit dem Chor Burgenland war ich auch bei den „Musicalstars im Steinbruch“ mit dabei und habe im Hintergrund mitgesungen. Das war sehr schön.