Caritas-Direktorin Melanie Balaskovics ganz privat

BVZ: Wie sieht ein freier Tag bei Melanie Balaskovics aus?

Melanie Balaskovics: Was ist ein freier Tag (schmunzelt)? Freie Tage gibt es so gut wie gar nicht, hängt klarerweise mit meinem Job zusammen, weil die Not Freitagmittag nicht aufhört und sich auch übers Wochenende zieht – 365 Tage im Jahr. Am Wochenende versuche ich einen Ortswechsel zu machen, um nicht ganz mit dem Kopf in der Arbeit verhaftet zu bleiben. Nahezu jedes Wochenende besuche ich meine Familie im Südburgenland, das ja eigentlich auch mein Zuhause ist. Es ist zwar so, dass ich schon 30 Jahre in Eisenstadt lebe beziehungsweise wohne, aber mein Zuhause ist nach wie vor Dürnbach und Schachendorf im Südburgenland – das ist für mich Familienfreizeit.

BVZ: Welche Musik hören Sie gerne?

Balaskovics: Ich liebe Musik, das möchte ich vorausschicken. Ich kann mich da auch gar nicht festlegen, da ich sehr vieles an Musik mag. Aufgewachsen bin ich natürlich mit U2, Herbert Grönemeyer oder Metallica, diese Musik hat sicher meine Jugend bestimmt und geprägt. Parallel dazu, sicherlich auch ein Bruch, die Tamburizzamusik der Kroaten – die kroatische Volksmusik, das kroatische Volksliedgut vor allem. Ich singe, wenn es die Zeit erlaubt, in Kirchenchören und Folkloreensembles und kleineren Familienformationen. Gemeinsam mit meinem Cousin habe ich für das Folkloreensemble Štokavci, wo ich auch Obfrau bin, sogar ein Liederbuch herausgegeben. Was ich irrsinnig gerne mag und mit dem Alter schon stärker wird, ist die Liebe zur klassischen Musik. Das hat schon etwas mit der persönlichen Entwicklung und Reife zu tun. Ich gehe wahnsinnig gerne in die Oper. Ich fahre auch sehr viel mit dem Auto im Burgenland herum und höre sehr oft klassische Musik, weil es mich erdet und beruhigt.

BVZ: Was lesen Sie gern?

Balaskovics: Das, was ich gerne lesen würde, dafür habe ich leider keine Zeit. Lesen beschränkt sich wirklich auf Nachrichten lesen, was sich auch gewandelt hat. Man liest sehr viel online am Handy oder am Tablet. Wenn ich wirklich Zeit zum Lesen finde, sind es meistens Krimis, es fasziniert mich und es ist irrsinnig spannend und holt mich auch so richtig in die Geschichten hinein.

BVZ: Was war früher Ihr liebstes Schulfach?

Balaskovics: Grundsätzlich bin ich sehr gerne zur Schule gegangen und habe alle Fächer sehr gerne gehabt. Ich kann sagen, was ich nicht mochte: Mathematik und Physik. Geschichte, Deutsch, Biologie und vor allem den Sprachunterricht hab ich enorm genossen. Ich bin in Oberschützen ins Gymnasium gegangen, in den neusprachlichen Zweig und hatte dort natürlich die Chance, sehr viele Sprachen zu erlernen. Wenn ich ins Ausland fahre, dann versuche ich wirklich, so einen Schnellkurs für mich selber zu machen – zwei bis drei Wochen, geht ja ganz flott heutzutage, damit man sich die gängigsten Floskeln einprägt. Es ist ein Zeichen des Respekts, wenn man Menschen in ihrem Land auch in ihrer Sprache anspricht.

BVZ: Welchen Beruf haben sich Ihre Eltern für Sie vorgestellt?

Balaskovics: Ich gehe mal davon aus, dass meine Eltern davon ausgegangen sind (lacht), dass ich ins Familienunternehmen irgendwann einsteigen werde, weil die schulische Laufbahn dahingehend auch irgendwie ausgerichtet war. Ich habe meine erste Rebellion in der Unterstufe zuhause ein bisschen gehabt, wo meine Eltern es gerne gesehen hätten, wenn ich aus dem Gymnasium in die HAK gewechselt wäre. Das konnte ich aber abwenden, weil ich wahnsinnig gerne ins Gymnasium gegangen bin, die Lehrer geliebt habe, meine Klassenkameraden wahnsinnig gern gehabt habe und einfach die Schule gemocht habe. Ich habe aber dann Wirtschaft studiert, natürlich auf Wunsch meiner Eltern. Durch Zufall ist es dann passiert, dass ich nicht nachhause gegangen bin, weil ich eben ein halbes Jahr vor Studienabschluss ein Angebot vom ORF bekommen habe, dort vorstellig zu werden und mir dann gedacht habe – ich war noch nicht einmal 22 Jahre alt – ‚Ok, so jung, was kostet die Welt – nach Hause kann man immer‘. Es war mir immer sehr wichtig, während des Studiums sehr viel zu sehen, kennenzulernen, in Berufe hinein zu schnuppern: So arbeitete ich drei Monate in Slowenien in einer Spedition, war zwei Monate lang in einem Industriegebiet in Ungarn und in Kroatien war ich überhaupt knapp acht Monate in einer Bank tätig, weil es mir sehr wichtig war, andere Länder kennenzulernen und auch zu sehen, wie man dort lebt und arbeitet.

Foto: Lexi

BVZ: Für welche Sache können Sie sich so begeistern, dass Sie Essen und Trinken vergessen?

Balaskovics: Da gibt es viel: Ich bin ein enorm begeisterungsfähiger Mensch und vergesse mich dann oft. Obwohl ich dazusagen muss, Essen und Trinken sind schon eine Leidenschaft für mich. Also ich bin ein Genussmensch. Es geht nichts über ein gutes selbstgekochtes Essen. Am allerbesten natürlich irgendwo eingeladen zu sein, wo selbst gekocht wird (lacht). Ich bin viel draußen in der Natur unterwegs, habe Freunde, mit denen ich Mountainbiken ins Leithagebirge gehe und wenn man da den ganzen Tag unterwegs ist, macht es so viel Spaß und gibt sehr viel Energie, dass man da eigentlich kaum an Essen und Trinken denkt. Oder wenn ich ganz massiv in Arbeit stecke und hochkonzentriert arbeite, dann ist es auch irgendwie kein Thema.

BVZ: Meer oder Berge?

Balaskovics: Berge. Ich scherze oft, dass ich im falschen Land zur Welt gekommen bin. Also von den Klimavorlieben würde ich mich eher so in Skandinavien, England oder Schottland sehen, wo ich auch gerne im Sommer hinreise.

BVZ: Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einmal ein gutes Achterl trinken gehen?

Balaskovics: Mit dem Papst.

BVZ: Wer sind Ihre Vorbilder? Wer war für Sie die einflussreichste Person in Ihrem Leben?

Balaskovics: Ganz klar, meine Omas. Vor allem jene Oma, die als Witwe eine Greißlerei geführt hat und sich so ein eigenes Leben aufgebaut hat. Ich habe einfach Respekt davor, was die Frau alles geschaffen und was sie uns weitergegeben hat. Sie hat nie aufgegeben, war immer fröhlich, hatte immer ein gutes Herz und versuchte, mich und meine Schwester in diesem Geist zu erziehen. Sie war sicher eine der prägendensten Persönlichkeiten für mich. Und dann in zweiter Linie klarerweise auch meine Eltern, sowie die alten Menschen im Dorf. Ich war ein Kind des Dorfes. Nach der Schule war ich immer mit dem Fahhrad unterwegs und habe Bestellungen für meine Oma ausgeliefert und ich war in jedem Haus daheim, hab überall etwas zu trinken und zu essen gekriegt, so habe ich auch Karten spielen gelernt, Korbflechten, Brotbacken und alles mögliche. Diese Menschen haben mich wahnsinnig geprägt.

BVZ: Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften: Was wäre das?

Balaskovics: Ich wünsche mir für die Welt Frieden und das Ausbeuterische einfach aus der Welt zu schaffen.

BVZ: Welches war das schönste Kompliment, das Ihnen jemand einmal gemacht hat?

Balaskovics: Die schönsten Komplimente sind einfach immer noch oder waren auch in meiner Vergangenheit beim ORF jene, wo Menschen auf dich zukommen, dich ansprechen und dir einfach sagen, wieviel Freude du ihnen bereitest – das ist mehr wert als jegliche Bezahlung in einem Job. Oder, wenn ich jetzt in unsere Einrichtungen komme und einfach nur von Patienten oder Klienten umarmt werde, das ist das schönste Kompliment.

BVZ: Auf was könnten Sie in Ihrem Leben nicht verzichten?

Balaskovics: Auf Freiheit.

BVZ: Wenn Ihr Leben verfilmt würde: Welche Schauspielerin würde Sie spielen?

Balaskovics: Juliette Binoche.

BVZ: Wie denken Sie, sieht Ihr Leben in zehn Jahren aus?

Balaskovics: Ich mache mir über so etwas keine Gedanken, sondern lebe einen Tag nach dem anderen. Wichtig für mich ist, die nächsten zehn Jahre halbwegs gesund zu überstehen, weiter zu reifen und Erfolge mit meiner Arbeit zu haben. In zehn Jahren kann ich noch nicht in Pension gehen, aber ich möchte dem Ziel nähergekommen sein, meinen Platz auf dieser Welt gefunden zu haben.

BVZ: Wenn Sie drei Wünsche frei hätten: Welche wären es?

Balaskovics: Ich wünsche mir Gesundheit für mich, meine Familie und meine Freunde. Ein weiterer Wunsch wäre, dass ich mir mein fröhliches Wesen weiter bewahren kann, trotz all der schrecklichen Dinge, die auf dieser Welt passieren und vielleicht ein bisschen mehr Zufriedenheit für mich und die Gesellschaft.