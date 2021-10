Landes-Vizechefin Astrid Eisenkopf ganz privat

BVZ: Wie sieht ein freier Tag bei Astrid Eisenkopf aus?

Astrid Eisenkopf: Ich stelle mir keinen Wecker, das ist für mich sehr wichtig. Anschließend stehe ich gemütlich auf und mache Besorgungen, zu denen ich sonst nicht kommen. Shoppen darf natürlich auch nicht fehlen. Weiters gehe ich auch gerne essen oder treffe mich mit meinen Freunden.

BVZ: Wie verbringen Sie am liebsten Ihren Abend nach einem harten Arbeitstag?

Eisenkopf: Gemütlich auf der Couch. Wenn ich es noch schaffe, koche ich mir etwas Schönes. Das Kochen habe ich während Corona in den vergangenen eineinhalb Jahren gelernt. Wenn es kühler wird, koche ich gerne Cremesuppen, wie zum Beispiel Kürbiscremesuppe. Meistens versuche ich etwas Unkompliziertes zu kochen und mich auch möglichst gesund zu ernähren. Mein Freund Christian darf sich natürlich auch ein Gericht wünschen, aber noch lieber ist es mir natürlich, wenn er für mich kocht, weil das kann er hervorragend.

BVZ: Sie sind immer modisch top gekleidet: Woher holen Sie sich Ihre Mode-Inspiration?

Eisenkopf: Sicherlich viel auf Social Media, aber ich lasse mich auch gerne im Geschäft beraten oder von Schaufenstern inspirieren. Und ich muss auch ehrlich sagen, Christian hat auch einen super Geschmack. Ich nehme ihn oft zum Shoppen mit. Er sagt dann gerne seine Meinung dazu – manchmal nehme ich es an, aber manchmal auch nicht. Ich habe aber keinen bestimmten Stil, es ist immer ein bunter Mix aus Allem. Zuhause liebe ich es gemütlich mit einer Jogginghose und einem weiten Shirt, ein Ritual nach getaner Arbeit.

BVZ: Welche Musik hören Sie gerne? Wer ist Ihr Lieblingsmusiker?

Eisenkopf: Ich höre alles Mögliche, angefangen von Pop bishin zu Rock. Wenn ich mir einen Musiker aussuchen müsste, dann Bon Jovi oder Robbie Williams. Mit 12 Jahren war ich auf meinem ersten Konzert, und zwar bei den Backstreet Boys auf der Donauinsel. Ich musste wochenlang mit meiner Mama streiten, dass ich dieses Konzert mit zwei Freundinnen besuchen durfte. Und vor Kurzem waren wir gemeinsam beim Backstreet Boys-Konzert in der Stadthalle Wien, es war ein Revival sozusagen.

BVZ: Was lesen Sie gern?

Eisenkopf: In der Freizeit lese ich gerne das Seitenblicke-Magazin, sonst aber eher Thriller und Horror. Den Autor Stephen King mag ich sehr gerne, jedoch die älteren Bücher. Die ‚Der dunkle Turm‘-Reihe finde ich super. Ich mag eher spannende Bücher, einen Liebesroman habe ich noch nie gelesen, ist nicht meines.

BVZ: Bei welchem Film müssen Sie laut lachen?

Eisenkopf: Robin Hood – Helden in Strumpfhosen.

BVZ: Für welche Sache können Sie sich so begeistern, dass Sie Essen und Trinken vergessen?

Eisenkopf: Shoppen ist der einzige Grund.

BVZ: Meer oder Berge?

Eisenkopf: Berge. Im Sommer waren wir in Kärnten am Nassfeld, es war wirklich super. Ich bin gerne in Österreich unterwegs. Das Meer ist nicht so ganz meines. Hin und wieder Lignano, der Klassiker, aber dann auch nur ein paar Tage. Ich mag zwar die Atmosphäre am Meer, aber im Meer baden, muss ich nicht haben – ich habe sehr großen Respekt vor dem Meer.

BVZ: Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einmal einen Spritzer trinken gehen?

Eisenkopf: Da fällt mir als Erster Michi Häupl ein.

BVZ: Wer sind Ihre Vobilder? Wer war für Sie die einflussreichste Person in Ihrem Leben?

Eisenkopf: Mein Papa, weil er mir immer das Gefühl gegeben hat, ich kann alles machen, was ich möchte. Er hat mir damals auch am meisten zugeredet, den Job als Landesrätin anzunehmen.

BVZ: Wenn Sie eine Sache im Burgenland verändern dürften. Was wäre das?

Eisenkopf: Dass wir überall den Mindestlohn in allen Bereichen haben.

BVZ: Welches war das schönste Kompliment, das Ihnen jemand einmal gemacht hat?

Eisenkopf: Während unserer Amerika-Reise haben uns die burgenländischen Auswanderer gesagt, dass wenn sie gewusst hätten, wie positiv sich das Burgenland verändert, wären sie nicht ausgewandert. Es ist zwar jetzt kein Kompliment persönlich an mich, aber es ist das schönste Kompliment, das man einem Land machen kann. Aber wenn mir irgendjemand einmal sagt, dass die Arbeit, die ich gemacht habe, auch prägend war fürs Burgenland, wäre es das schönste Kompliment für mich.

BVZ: Auf was könnten Sie in Ihrem Leben nicht verzichten?

Eisenkopf: Auf meine Familie sowie meine Freunde. Und zur Familie gehört natürlich mein Hund Frankie auch dazu.

BVZ: Wenn Ihr Leben verfilmt würde: Welche Schauspielerin würde Sie spielen?

Eisenkopf: Sie ist zwar keine Schauspielerin, aber die Schifahrerin Anna Veith. Als ich sie die ersten paar Male im Fernsehen gesehen habe, hat es mich richtig gerissen, da sie mir sehr ähnlich sieht.

BVZ: Was war früher Ihr liebstes Schulfach?

Eisenkopf: Englisch. Sprachen fallen mir sehr leicht und ich hatte immer die coolsten Lehrer. Und Latein, da es eine Mischung aus Sprache und Geschichte ist.

BVZ: Wie denken Sie, sieht Ihr Leben in zehn Jahren aus?

Eisenkopf: Hoffentlich zufrieden. Wenn man selbst zufrieden ist, ist es egal, was man macht.

BVZ: Wenn Sie drei Wünsche frei hätten: Welche wären es?

Eisenkopf: Dass mein Hund Frankie ewig lebt, er wird heuer 11 Jahre alt. Dass ich irgendwann zurückblicke und sagen kann, ich habe wirklich ein glückliches Leben geführt und dass es jedem in meinem Umfeld möglichst gut geht.