Neugierde, Mut und der Wunsch, mit anderen Menschen zu arbeiten – bei einem kurzen Rückblick auf ihr bisheriges Leben kommt Gaby Schwarz immer wieder auf Aspekte wie diese zurück. Und die Eisenstädterin hat auch bereits einige Stationen hinter sich: Viele Jahre war sie als ORF- Journalistin tätig, zuletzt als Programmchefin beim ORF Burgenland, und lernte dabei die zahlreichen Facetten der Medienarbeit kennen. Sie habe hier eine sehr gute Ausbildung durchlaufen und keine Sekunde je bereut, sagt sie rückblickend. Nach dem Wechsel in die Politik 2017 war sie unter anderem Abgeordnete zum Nationalrat, ÖVP-Klubobmann-Stellvertreterin, Gesundheitssprecherin sowie stellvertretende Generalsekretärin und Mediensprecherin der ÖVP.

Im Juli 2022 folgte sie Werner Amon als Volksanwältin nach. Nebenbei ist sie außerdem beim burgenländischen Roten Kreuz als organisatorische Leiterin der Krisenintervention und Mitglied des Katastrophenkommandos tätig.

„Seid mutig!“ – Als Frau Frauen unterstützen

Dabei ging es immer auch darum, andere zu unterstützen, sie anzuleiten und ihnen die Hand zu reichen. „Gerade Frauen fragen sich oft: Kann ich das? Ich habe da in meiner Zeit beim ORF immer versucht, anderen Frauen zu lehren: Seid mutig!“, erzählt Gaby Schwarz.

Auch die Entscheidung in die Politik zu gehen – für sie ein vollkommen überraschendes, aber sehr gutes Angebot – traf die energiegeladene Burgenländerin unter dem Gesichtspunkt: „Ich will etwas bewirken.“

Spätsommerlicher Flair. Gaby Schwarz genießt den weiten Blick von der Rooftop-Terrasse des Hotels Galántha über Eisenstadt. Foto: Tesch

Es folgten fünf bewegte Jahre, aus denen Schwarz auch sehr viel mitgenommen hat. „Ich wollte immer mit Menschen arbeiten und wenn sie mir ihre Sorgen berichten, auch versuchen, ihnen zu helfen.“ Zuhören, sich in andere einfühlen – das sind ihre Stärken. Das Amt der Volksanwältin anzunehmen, war schließlich eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. „Ich habe unglaublich viel Zuspruch bekommen, über alle politischen Fraktionen hinweg“, erinnert sich Gaby Schwarz freudig. „Viele haben mir gesagt: Du bist die Richtige dafür, das passt zu dir. Das hat mich wirklich sehr gefreut!“

Die Volksanwaltschaft bietet Hilfestellungen für Probleme mit Behörden, geht Beschwerden über ungerechte Behandlung nach und ist für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte zuständig. Ihre Aufgaben als Volksanwältin ging Schwarz mit ihrem typischen Elan an: „Ich bin dabei, mir ein Netzwerk aufzubauen und mir Wissen anzueignen. Viele Personen kenne ich bereits aus meiner bisherigen Arbeit“, so Schwarz.

Ihre journalistische Neugierde hat die Eisenstädterin auch für ihre neue Tätigkeit bewahrt. Und auch ihr Anliegen, Menschen helfen zu wollen. „Beim Thema Jugendliche in Strafanstalten und im Maßnahmenvollzug gibt es definitiv Verbesserungsbedarf.“ Ein Ziel ist es auch, die Zahl der Sprechtage zu erhöhen und den Zugang zur Volksanwaltschaft nach der Pandemie wieder zu vereinfachen.

Auch Frauen will Gaby Schwarz Mut machen: „Aktuell sind der Großteil der Menschen, die sich an die Volksanwaltschaft wenden, Männer. Ich will auch Frauen dazu ermutigen laut zu sein.“ Generell ist die Stärkung der Frauen ein wichtiges Anliegen von Gaby Schwarz. Frauen müssen sich gegenseitig ermutigen und unterstützen – dabei seien auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gefordert. Denn: „Hausarbeit ist nicht rosa“, sagt Schwarz. Was die kommenden drei Jahre, in denen sie Volksanwältin sein wird, bringen werden, lässt sich nicht sagen. Gaby Schwarz lässt sich einmal mehr vom Leben überraschen. „Carpe diem“ – „Nutze den Tag“: Das ist ihr Leitspruch, den sie auch als Tattoo trägt.

Heuer feierte Gaby Schwarz mit Freundinnen ihren 60. Geburtstag und blickte dabei auf ihr bisheriges Leben zurück. „Ich bin echt ein Glückskind“, ist sie froh und dankbar für die gemachten Erfahrungen und die überstandenen Widrigkeiten. „Man kann aus jeder Situation etwas lernen und Positives mitnehmen.“