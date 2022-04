Regisseurin Barbara Eder: „Ich war schon immer sehr kreativ“

BVZ: Wie wurden Sie Regisseurin? Was hat Sie dazu inspiriert?

Barbara Eder: Ich war immer sehr kreativ, habe gemalt, musiziert, Theater gespielt und auch in der Schule mit meinen Freunden kleine Filme gemacht. Für mich war klar, ich möchte eines Tages einen künstlerischen Beruf ergreifen. Meine Eltern haben mich darin unterstützt, obwohl ich weiß, dass es ihnen auch Sorgen bereitet hat, einen womöglich brotlosen Berufsweg zu gehen. Schließlich war ich eine gute Schülerin und hätte auch ein akademisches Studium bewältigen können. Aber mein Glück fand ich nunmal in der Kreativität. Ich hab mich mit Zwanzig dann auch bei diversen Kunst-Universitäten für die Aufnahmsprüfungen angemeldet. Alles hat mich interessiert: Schauspiel, darstellende Kunst oder Musik, aber letztlich hab ich mich nur für die Filmakademie vorbereitet, habe kleine Filme gedreht und Drehbücher geschrieben und sie den Professoren an der Filmakademie vorgelegt. Und so wurde ich auf der Filmakademie in Wien aufgenommen. Ich hatte keine großen Vorbilder, niemand in meiner Familie hatte auch nur im Entferntesten was mit Film am Hut. Ich bin ohne Kabelfernsehen aufgewachsen und wenn ich ins Kino wollte, musste ich meine Eltern anbetteln, dass sie mich mit dem Auto in die nächste Stadt fahren. Es ist also völlig absurd, dass ich beim Film gelandet bin. Aber was mir in Erinnerung bleibt, sind gerade diese seltenen Momente, wenn man mal im Kino war oder bei einer Freundin mit Kabelfernsehen einen seltenen Film schauen konnte. Ich habe es als was ganz besonderes wahrgenommen und fand eine unglaubliche Faszination darin, Geschichten auf Film zu sehen.

BVZ: Wie war der Dreh zu „Thank you for Bombing“, der ihren Durchbruch als Regisseurin markiert hat?

Eder: Es war ein sehr harter Dreh. Wir haben in drei Ländern gedreht, darunter auch Afghanistan. Gerade letzteres hat dem Team sehr viel abverlangt. Damals hat man täglich mit Anschlägen rechnen müssen und so ist es auch passiert, dass eine Bombe hochging, als wir gerade in unsere Unterkunft zurückgekehrt waren. Wir haben die Druckwelle vernommen, die Angst verspürt, die einem durch die Knochen fährt, wenn man merkt, wie real plötzlich alles wird. Natürlich hast du Sicherheitsleute und Militär in deiner Nähe, die dich abschirmen, sofern das überhaupt möglich ist, aber solche Situationen sind emotional unglaublich fordernd. Man muss auch dazu sagen, dass dies mein erster großer Kinofilm war. Unser Budget war sehr gering, das heißt, du kannst dir keine endlosen Drehtage leisten, musst jede unvorhergesehene Ausgabe irgendwie kompensieren, teils indem du Szenen streichst oder das Pensum von zwei Tagen an einem Tag schaffen musst. Das ist unglaublich hart, vor allem wenn die Umstände des Drehs sowieso schon zehrend sind. Unter diesen Umständen, nicht den künstlerischen Fokus zu verlieren, das ist mir und meinem Team aber irgendwie gelungen. Wenn am Ende des Tages ein Film draus wird, der die Zuseher emotional berührt und man auch noch dafür Awards erhält, dann ist das schon ein überwältigendes Gefühl, das Mut macht, selbst in sehr harten Situationen nicht aufzugeben.

BVZ: Was ist Ihnen als Regisseurin in Ihren Filmen wichtig?

Eder: Filme bestehen nicht nur aus Geschichten, sondern auch aus Bildern. Mein Anspruch liegt darin, Emotion zu erzeugen, egal ob es lachen oder weinen ist, und zwar nicht nur mit Handlung und Dialog, sondern auch durch Bilder, bewusste Montagen von Shots und Einstellungen, die eine Beklemmung, Freude, Traurigkeit oder andere Gefühlsregung auslösen können. Ich denke, das ist die Grundvoraussetzung jeder Unterhaltung, im Sinne von Entertainment: Du musst emotional etwas spüren können.

BVZ: Wie wählen Sie Ihre Drehorte aus und spielt dabei Ihre Herkunft aus dem Burgenland eine Rolle?

Eder: Wenn man jung ist will man die Welt bereisen, so viel Neues wie möglich entdecken und neue Erfahrungen machen. All das hab ich gemacht, bin durch die halbe Welt gereist, habe in den USA, in Mexiko, Südafrika, Finnland, Italien, Schweden, Marokko und so weiter gedreht und gearbeitet. Das alles hat dazu geführt, dass ich meine Heimat sehr zu schätzen gelernt habe und wahnsinnig gerne „zu Hause“ drehe. Natürlich ist das nicht immer möglich. Die Drehbücher bestimmen die Orte, die Produktion bestimmt das Budget, und so ist es meist billiger in Wien zu drehen als im Burgenland, weil keine Reisekosten anfallen. Oder die Handlung eines Drehbuches spielt an der Riviera. In solchen Fällen kann ich es mir nicht aussuchen. Umso mehr hat es mich gefreut, als ich einmal ein Tatort-Drehbuch angeboten bekam und „Eisenstadt“ im Buch vorkam. Ich hab in Leithaprodersdorf gedreht, ums Eck meiner Großmutter, in den Weinbergen rund um Eisenstadt und hab in St. Georgen auf Motivbegehung eine alte Schulfreundin wieder getroffen. Es war eine wundervolle Drehzeit, gespickt mit alten Erinnerungen, und ich habs wahnsinnig genossen. Der Tatort wurde letztlich mit einer Romy prämiert.

BVZ: Es gibt ja relativ wenige Regisseurinnen. Wie sehen Sie das als Frau, warum ergreifen so wenige Frauen diesen Beruf?

Eder: Es war früher sehr schwer, als Frau in dieser männerdominierten Branche, ernst genommen zu werden. Man muss bedenken, dass jeder Film mit sehr vielen Kosten verbunden ist. Das Vertrauen Männern gegenüber, solche Summen zu bewältigen, war bewusst oder unbewusst, größer oder Frauen gegenüber verschwindend gering. Das hat sich zum Glück geändert, so wie sich die Zeiten geändert haben. Immer mehr Frauen sieht man heute in Führungspositionen, egal in welcher Branche. Stetige Erfolge von Frauen sowie politische Maßnahmen wie zum Beispiel eine Quotenregelung haben immer wieder den nötigen Schub gegeben, und heute ist ein viel stärkeres Vertrauen Frauen gegenüber da. Dennoch machen immer noch weniger Frauen als Männer Regie, werden weniger gut bezahlt und müssen sich oft doppelt und dreifach beweisen. Ich denke, es wird noch Jahre dauern und vielleicht mehrerer Generationen benötigen, bis man hier eine Gleichstellung erreichen wird.

BVZ: Wie sind Sie zu Ihrem aktuellen Projekt, der Mitarbeit bei „Der Schwarm“, gekommen?

Eder: Ich hatte mir durch meine bisherigen Projekte auch in Deutschland bereits einen Namen gemacht und so kam eines Tages der Anruf mit der Anfrage, ob ich beim Schwarm Regie machen möchte. Man muss dazu sagen, dass diese Anfrage mehrere Treffen und Gespräche zur Folge hat, wo man auslotet, ob ich auch die richtige für die Produktion bin, meine kreativen Ideen mit den Produzenten einhergeht und vieles mehr. Das war also ein Prozess und letztlich wurde ich für die Regie engagiert. Für mich ein unfassbar tolles Projekt, handwerklich anspruchsvoll und im Prozess der Herstellung sehr umfangreich, da so viele Länder darin beteiligt waren.

BVZ: Was wäre denn Ihr Traumprojekt, wo würden Sie denn gerne Regie führen? Und mit wem würden Sie noch gerne zusammenarbeiten?

Eder: Das ändert sich ständig! Aber momentan, wenn man mich so fragt, würde ich gern mit Frances McDormand als Action-Heldin im Burgenland drehen.