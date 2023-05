Alina Marzi wusste schon immer, dass sie im Sportjournalismus tätig sein möchte. Seit vergangenem Jahr arbeitet sie als Sportjournalistin und Moderatorin bei ServusTV und reist dafür mit der MotoGP um die Welt. Die BVZ sprach mit der 26-Jährigen über ihren spannenden, aber auch manchmal hektischen Job und wie sie trotz allem nie ihre Wurzeln vergisst.

BVZ: Wie bist du zu deinem Job gekommen?

Für mich war eigentlich immer klar, dass ich in der Sportberichterstattung arbeiten möchte, dass Journalismus meines ist, dass Sport meines ist. Ich habe bereits in der Schule begonnen, mich zu informieren, was es in dieser Richtung für Möglichkeiten gibt. Ich wollte in der Praxis lernen, habe bei der BVZ begonnen, berufsbegleitend studiert und dann die Chance bekommen bei Puls 4 zu starten. Dort habe ich alle Aufgaben hinter der Kamera kennengelernt, Sendungsplanung gemacht, Beiträge als Redakteurin gestaltet und geschnitten und irgendwann war dann der erste Einsatz vor der Kamera als Reporterin, bis sich das zu einer Moderationsposition gefestigt hat. Die Zeit beim Frühstücksfernsehen und den Nachrichten war sehr lehrreich. Mein Herz hat aber immer dem Sport gehört und ich wusste auf lange Sicht, dort will ich hin. Der Sport schreibt die schönsten Geschichten. Es hat sich dann die tolle Chance für mich ergeben, bei ServusTV Fuß zu fassen und ich habe den Schritt von Eisenstadt nach Salzburg gewagt. Ich bin jetzt seit über einem Jahr bei ServusTV und fühle mich richtig angekommen

BVZ: Die Welt des Motorsports ist immer noch sehr männerdominiert. Wie fühlst du dich als junge Frau inmitten so vieler Männer zu arbeiten?

Ich empfinde es tatsächlich gar nicht so. Mag sein, dass die Männerdomäne im Motorsport nochmal eine Größere ist. Wobei, wenn ich im Paddock unterwegs bin, bin ich bei weitem nicht die einzige Frau. Also auch in den spanischen oder italienischen Medien sind ganz viele Frauen mit dabei. Und man darf auch nicht unterschätzen, wie viele Frauen eigentlich in den Teams arbeiten und schauen, dass der Laden läuft. Also die Frauen im Hintergrund leisten einen enormen Job.

BVZ: Was war bis jetzt deine größte Herausforderung in deinem Beruf?

Das Abenteuer MotoGP war am Anfang schon eine große Herausforderung, weil es für mich ehrlicherweise Neuland war. Meine Kollegen Christian Brugger, Alex Hofmann und Stefan Bradl waren aber meine besten Lehrer und haben mir gezeigt, was den Sport ausmacht. Dann bin ich so richtig eingetaucht, habe den Sport lieben gelernt und möchte ihn auch nicht mehr missen.

Alina Marzi beim Interview mit Stefan Bradl. Foto: zVg/Marzi

BVZ: Du reist in dem Job auch sehr viel um die Welt. Wie wichtig ist dir trotzdem der Bezug zu deiner Heimat?

Ich wohne nach wie vor in Eisenstadt, also da, wo ich aufgewachsen bin. Meine Wurzeln sind mir ganz wichtig. Wenn man das ganze Jahr viel unterwegs ist, was ich auch schätze und wirklich großartig finde, genieße ich dann auch die Zeit bewusst Zuhause. Ich verbringe Zeit mit der Familie, mit Freunden und mit meinem Hund in der Natur.