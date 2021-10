Kräutertipp: Hausmittel sind keine Hexerei!

Wenn sich die Pflanzen im Herbst auf die Winterruhe vorbereiten, ihre Kräfte in den Wurzeln sammeln ist Erntezeit. Für den Beinwell zum Beispiel. Die Wildpflanze, die bei uns auf feuchten Wiesen vorkommt, hält was ihr Name verspricht: Sie kann Gebeine wieder heil machen. Als Salbe, Tinktur und Wurzelbrei-Umschlag wird sie äußerlich angewendet. Beinwell kann z.B.:Arthritis, Arthrose und Prellungen lindern und Blutergüsse „wegzaubern“. Apropos „zaubern“.

Die Beinwell-Wurzel wurde in alten Zeiten gerne als Schutzamulett gegen böse Geister getragen. Ich verwende sie lieber zur Herstellung einer Tinktur. Das ist einfach: Wurzeln ausgraben, mit einem trockenen Tuch säubern und klein hacken. Ein kleines Schraubglas bis zur Hälfte mit den Wurzeln füllen und das Glas mit Weingeist auffüllen. Nach 3 Wochen Ruhezeit an der hellen Fensterbank kann die Tinktur abgeseiht und in dunkle Flaschen gefüllt werden. Sie ist gut 1 Jahr lang haltbar. Bei Bedarf 10 Tropfen Tinktur mit 1 EL Pflanzenöl mischen und einreiben.

Alles Gute, wünscht die Kräuterhexe!