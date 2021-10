Landwirtin mit Herzblut mit Herzblut

Die Liebe zur Landwirtschaft hat die Südburgenländerin Doris Kollar Lackner von ihrem Papa. „Ich war immer Papa‘s Bub, hab die Jagdprüfung, den Traktor- und Lkw-Führerschein, Facharbeiterprüfungen in Landwirtschaft, Weinbau und Kellerwirtschaft.“ Und weiter: „Wir sind in der fünften Generation eine Bauernfamilie und sind stolz darauf. Unser Betrieb wurde oft umgebaut und erweitert, eine Mischung aus gewachsener Tradition und moderner Betriebsführung. Wir leben mit einer sehr tiefen Verwurzelung zum Hof, zur Familie und zur wunderschönen Region unseres Südburgenlandes und natürlich mit den Produkten, die diese – unsere Region hervorbringt“, schildert Kollar Lackner.

In Kukmirn hatte die Familie Lackner fast 22 Jahre einen Agrarhandel. Dieser wurde nach der Pensionierung von Doris‘ Vater, Günther Lackner, an das Raiffeisen Lagerhaus Südburgenland verkauft. Kollar Lackner war bis zum plötzlichen Ableben ihrer Mutter im Lagerhaus in der Geschäftsführung tätig. „Von da an wollte ich mehr auf mich schauen, abgesehen davon, gehört natürlich auch die Famile versorgt. Somit habe ich die Aufgaben meiner Mutti übernommen und kündigte daraufhin im Lagerhaus“, erzählt Kollar Lackner.

Naturnah, regional & hausgemachte

Zugleich begann Kollar Lackner mit der Direktvermarktung ihrer Produkte, ganz vorne dabei, das Kernöl „Doris“, welches in speziellen italienischen Olivenölfalschen abgefüllt wird. Die dafür verwendeten Kürbisse werden ausschließlich im Familienbetrieb Kollar Lackner angebaut, geerntet und in der hauseigenen Kürbistrocknung schonend getrocknet, gereinigt, abgefüllt und in der eigens dafür gebauten Kühlzelle perfekt bis zur Pressung gelagert. Weiters wurde ein Uhudlerweingarten angelegt und ein kleiner Weingarten in Heiligenbrunn gekauft. Ab diesem Zeitpunkt ging es mit der Vermarktung des Uhudlerfrizzante „Doris samt Uhudlerprodukte wie Fruchtaufstrich, Schokoloade und vieles mehr los.

„Neben dem Verkauf in meiner eigenen Kürbis- und Uhudlermanufaktur, gestalte ich je nach Kundenwunsch Geschenks- und Weihnachtspackerl mit meinem Produkten. Vor allem liefern und verkaufen wir unsere Waren auf diversen Märkten, auf verschiedenen Veranstaltungen sowie in zahlreichen Genussläden, wie zum Beispiel in den burgenländischen Lagerhäusern“, schildert Kollar Lackner. Es gab auch schon verschiedenste Auszeichnungen für Kollar Lackners Produkte. „Das Kübriskernöl ist eines der gesündesten und wertvollsten Pflanzenöle der Welche und unsere Uhudlerprodukte werden weit weg von Industrie produziert. In unseren Produkten steckt sehr viel Liebe und Herzblut, ich glaube, das schmeckt man“, fügt Kollar Lackner hinzu.

“Es ist nicht selbstverständlich in einer so schönen und gesunden Region, wie unserem Südburgenland leben zu dürfen. Wir, in Kukmirn und Umgebung, schätzen nicht nur seit der Pandemiezeit unser Dorf und unsere Region. Wir sind in einem Paradies zu Hause, denn bei uns gibt es alles Wichtige zum Leben und das in bester Qualität“, so Kollar Lackner.

Familienmensch durch und durch

Die Kukmirnerin ist ein absoluter Familienmensch. Neben ihrem Vater Günther, Sohn Maximilian und Dackelrüden Douglas gibt es einen weiteren wichtigen Mann in Kollar Lackners Leben und zwar: Alfred Kollar, Obmann der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft. „Wir haben uns zufällig kennen und lieben gelernt.“ Ihre Freizeit verbringt die Landwirtin hauptsächlich mit ihrer Familie. Ein wahrer Kraftanker sind lange Spaziergänge mit Dackelrüden Douglas.

Zudem ist Kollar Lackner auch Kammerrätin Landwirtschaftskammer und seit 20 Jahren (Gründungs-)Mitglied des Soroptimist Club Südburgenland-Stegersbach. Einige Jahre lang hatte sich auch die Funktion der Präsidentin über, wo gemeinsam viele Charityveranstaltungen für in Not geratene Frauen und Kinder veranstaltet wurden.