Italienische Mode für den Frühling

Egal ob Taufe, Erstkommunion, Firmung, Konfirmation – bei Balaskovics Moden gibt es Bekleidung für alle schönen Anlässe. Am neuen Standort in der Dornburrggasse 66 in Oberwart findet man eine große Auswahl an eleganter Bekleidung sowie eine eigene Hochtzeitsabteilung mit Mode für das Brautpaar und die Hochzeitsgäste sowie jede Menge Accessoires. Umfassende Beratung und flexibler, verlässlicher Service haben Balaskovics weit über die Grenzen von Oberwart hinaus bekannt gemacht. Die BVZ präsentiert die schönsten Frühlingslooks.

Geschäftsführerin Julia Geosits mit den BVZ Models Rosa, Anna und Bertie. Foto: Lexi