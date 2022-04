Sängerin mit Herz und großen Träumen

Erste CD: Bravo Hits

Erstes Konzert: Avril Lavigne

Früheste Kindheitserinnerung, die etwas mit Musik zu tun hat: ABBA - hörte meine Mama immer

Aktueller Lieblingssong: Shiver von Ed Sheeran, aber wahrscheinlich morgen wieder ein anderer.

Eigener Lieblingssong: 3 a.m.

Lieblingssongzeile: I’d rather be poor and happy, than rich and alone.

Bestes Konzert: Taylor Swift

Schlechtestes Konzert: Mein erstes Eigenes ;-)

Bestes eigenes Konzert: Nova Rock

Vinyl, CD oder mp3? CD

Download oder Stream? Stream

Clubkonzert oder Festival? Festival

Drei Songs, die auf meinem Mixtape nicht fehlen dürfen: Skaterboy, Teenage Dirtbag, I want it that way

Welches Album ich auf keinen Fall mit auf eine einsame Insel nehme: Britney Spears, sonst müsst ich ja alleine tanzen und das macht keinen Spaß.