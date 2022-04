Irmgard Langer: „Einfühlungsvermögen und Flexibilität wichtig“

Irmgard Langer ist nach ihrer Ausbildung zur Pfarrerin in Linz-Leonding und Wien seit 2012 Pfarrerin im Pfarrverband Stoob – Lutzmannsburg. Irmgard Langer war bereits als Kind kirchlich geprägt, ist in den Kindergottesdienst gegangen und wurde nach der Konfirmation Jugendmitarbeiterin in ihrer Heimatgemeinde in der Inneren Stadt in Wien.

„Der Gottesdienstbesuch am Sonntag hat über weite Strecken meiner Kindheit und Jugend einfach dazu gehört“, erzählt sie. Die Matura schloss sie im Theresianum in Wien ab und danach absolvierte sie ein Studium der Evangelischen Theologie sowie ein Kombinationsstudium von Theater-, Film- und Medienwissenschaft und Politikwissenschaft in Wien und ein halbes Jahr in der Schweiz, beide Studien schloss sie 2008 mit Diplom ab.

Irmgard Langer schätzt an ihrem Beruf die Vielfalt der Aufgaben. „Es gibt keine Eintönigkeit, keinen klassischen Alltag. Am ehesten sind noch der Religionsunterricht unter der Woche sowie die Gottesdienste am Sonntag regelmäßig wiederkehrende Geschehen – wie ich diese jedoch inhaltlich gestalte und wem ich dabei begegne, ist auch nie gleich“, so Irmgard Langer.

In Lebenssituationen hineinversetzen

Sie unterrichtet evangelische Religion am Gymnasium Oberpullendorf und am Sonntagvormittag hält sie in der Regel zwei Gottesdienste. „Daneben bin ich für Beerdigungen, Taufen und Hochzeiten zuständig. Ich betreue die Konfirmanden, gehe auf Besuche, gestalte einen Frauenkreis, bereite in der Passionszeit Andachten vor, lade zu Sitzungen von unseren Leitungsgremien ein, bin überregional, beispielsweise im Vorstand der Diakonie Österreich tätig und habe ganz viel Büro- und Schreibtischarbeit, die man so leicht nicht sieht, weil all das ja auch vorbereitet, organisiert, erarbeitet, eingeordnet, dokumentiert, kommuniziert werden muss“, so Langer, die sich selbst als belastbar, willensstark und vorausplanend beschreibt.

Sie betont, dass die nach außen oft unsichtbare Vielfalt des Berufes zugleich auch die größte Herausforderung sei und diese Vielfalt den Beruf attraktiv und nie langweilig mache.

Vielfältige Aufgaben. Pfarrerin Irmgard Langer taufte Ella Rosa in Lutzmannsburg. Foto: privat

„Ich muss mich in Lebenssituationen hineinversetzen und adäquat reagieren können – egal, wie alt die Person ist, denn ich begegne vom Neugeborenen beim Taufgespräch bis hin zur 100-Jährigen beim Geburtstagsbesuch Menschen in allen Altersklassen. Daneben verwalte, gestalte und organisiere ich einen ganzen Betrieb mit über 50 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Mit ihnen gemeinsam bin ich für die Erhaltung der Gebäude, die Wirtschaftlichkeit des Pfarramtes, die Gesetzmäßigkeit unseres Tuns verantwortlich. Ich bin eine öffentliche Person und selbst, wenn ich privat unterwegs bin, sieht und kennt man mich nur als die ‚Frau Pfarrer‘. Ich muss Texte schreiben, vor vielen Menschen reden, junge Menschen unterrichten, aber auch einfach nur still sein und zuhören können. Und daneben nicht den Zugang zu meiner eigenen Spiritualität und meinen christlichen Glauben verlieren.“

Sie empfindet die Begleitung von Familien an ihren unterschiedlichsten Lebensstationen als wunderschöne, besondere und zutiefst sinnvolle Aufgabe und erzählt, dass Einfühlungsvermögen und Flexibilität in ihrem Beruf besonders wichtig sind.

Perfektes Team – beruflich und privat

Auch ihr Mann ist im gleichen Beruf tätig und die beiden gestalten seit Jahren beispielsweise die Konfirmanden- und Jugendarbeit gemeinsam.

„In den Bezirk Oberpullendorf sind wir auf der Suche nach zwei Pfarrstellen – für meinen Mann und mich – gekommen. Mit einem Ehemann an der Seite, der dem gleichen Beruf nachgeht, gibt es mehr als nur Verständnis und Unterstützung. Inzwischen sind wir privat und beruflich ein perfekt eingespieltes, gut funktionierendes Team“, freut sich Irmgard Langer, der Authentizität sehr wichtig ist. Ihre Freizeit verbringt sie gerne sportlich beim Schwimmen, Laufen oder im Fitness-Studio.

Ihr Konfirmationsspruch „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund kommt“ bedeutet Irmgard Langer viel.

„Ich liebe Worte – ich lese gerne, aber ich liebe es vor allem, mir Gedanken über Worte zu machen bzw. Worte zu Papier und zu Gehör zu bringen. Da kommt mir die Aufgabe als Pfarrerin, Gottes Wort, die Bibel, zu interpretieren und mit eigenen Worten für uns heute auszulegen, sehr gelegen“, berichtet Pfarrerin Irmgard Langer.