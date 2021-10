Mehr als nur Grüße zu Silvester

Von wegen Klischee – Anna Leban aus Kittsee hat sich bereits in jungen Jahren dafür entschieden Rauchfangkehrerin zu werden. Mittlerweile ist sie seit 38 Jahren im Geschäft, 1983 hat sie zu lernen begonnen. „Seither hat sich wahnsinnig viel verändert“, meint die Nordburgenländerin. Insgesamt ist viel mehr Technik in den Berufsalltag eingezogen – und damit das Wissen über unterschiedliche Baustoffe, verschiedene Heizungssysteme und viel mehr. „Zu Beginn hat mein Beruf viel mehr aus der Kehrtätigkeit bestanden. Jetzt geht es verstärkt um Überprüfungen und auch die Bürokratie ist mehr geworden“, sagt Anna Leban.

Aber zurück zu den Anfängen: Bereits Lebans Vater und ihr Bruder waren als Rauchfangkehrer tätig. Bald entschied sie sich selbst für diesen Weg. Nach drei Jahren in einer Mädchenklosterschule eine ungewöhnliche Entscheidung. „Damals haben nur Burschen eine Rauchfangkehrer-Lehre gemacht“, erinnert sich Leban. Die Reaktionen auf ihren Berufswunsch waren überrascht bis skeptisch. „Manche meinten am Anfang, ich würde es nicht schaffen. Aber das hat sich sehr schnell gelegt“, sagt die langjährige Rauchfangkehrerin selbstbewusst. Nach der Lehre sei es kein Thema mehr gewesen, dass sie einen typischen „Männerberuf“ ergriffen hatte. Mittlerweile habe sich auch viel verändert, sagt sie: Es gebe auch viel mehr Frauen in diesem Beruf.

Jungen Menschen den Beruf näherbringen

Anna Leban ist auch von Zeit zu Zeit unterwegs, ihren Beruf vorzustellen – in einer Polytechnischen Schule zum Beispiel. „Viele junge Leute wissen gar nicht, welche Berufe es gibt. Und 90 Prozent wissen eigentlich auch nicht, was wir als Rauchfangkehrer machen.“ Ihr Wunsch dazu? „Man müsste offener darüber reden, auch mit Bekannten, um sich unter dem Beruf etwas vorstellen zu können.“

Auch Klischees begegnet man im Alltag noch immer. Viele Menschen würden denken, dass man als Rauchfangkehrer nicht so viel lernen muss. „Das ist natürlich falsch. Spätestens wenn jemand sieht, welche Messgeräte wir verwenden, ist klar, dass man sehr wohl viel Wissen braucht“, meint Anna Leban.

In ihrem Beruf hat die Kittseerin auch schon einiges erlebt. So gewann sie 1985 den Bundeslehrlingswettbewerb. Der Sieg brachte ihr auch einen Besuch beim damaligen Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger ein. Aber auch Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen hat Anna Leban schon einen Besuch abgestattet – im Rahmen der jährlichen Neujahrsgratulation der Rauchfangkehrerinnung. Was ihr an ihrem Beruf am besten gefällt? „Man lernt viele Menschen kennen und der Arbeitsalltag ist stets abwechslungsreich.“