5 Tipps für Insta, TikTok und Co.

Vermittelt werden die Neuigkeiten aus dem eigenen Bundesland von unseren Newsfluencerinnen. Eine davon ist Rosa, die hier einige ihrer besten Social-Me-

dia-Tipps zusammengefasst hat. Denn: Soziale Medien sind nicht gleich Soziale Medien.

Jeder Kanal tickt anders

Es gibt unzählige verschiedene Social Media Plattformen, zu den bekanntesten zählen derzeit Facebook, Instagram, Snapchat und TikTok. Alle Netzwerke ticken unterschiedlich, auf Instagram können zum Beispiel Bilder und Videos gepostet werden, TikTok hingegen setzt rein auf Videoclips. Stelle dir die Frage, welche Art von Content du erstellen möchtest und welche Plattform dazu am besten passt.

Newsfluencerin Rosa Nutz aus der Redaktion Oberwart. Foto: Lexi

Tu, was du liebst und bleib dabei authentisch

Social Media soll Spaß bereiten. Teile Inhalte, die dir selbst wichtig sind und dich interessieren. Egal, ob das Kochtipps, Lifestyle-Einblicke oder Infovideos sind. Beachte dabei immer du selbst zu bleiben, teile nur Beträge, hinter denen du auch wirklich stehst und lasse deine Community daran teilhaben, welche Person hinter den Inhalten steckt, die du auf deinem Profil teilst.

Qualität vor Quantität

Wie so oft im Leben gilt auch im Social Media Bereich: Weniger ist mehr. Fühle dich nicht unter Druck gesetzt, täglich Inhalte hochzuladen. Poste nur Beiträge, die dir auch zu 100 Prozent gefallen, die du gerne mit anderen teilen möchtest und die einen Mehrwert für deine Community haben. Trotzdem ist es natürlich gut, wenn du es einrichten kannst, regelmäßig zu posten.

Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg

Interagiere mit deinen Followern, antworte auf Kommentare und Nachrichten und frage deine Community ab und an auch nach ihrer Meinung.

Learning by Doing

Das Internet vergisst nie – trotzdem ist es wichtig, dass du dich einfach ausprobierst, auch wenn ein Post dann vielleicht einmal weniger positive Rückmeldungen bekommt. Nur so kannst du herausfinden, welche Inhalte deiner Community am meisten gefallen und welche du selbst am liebsten erstellst.