Sportlerin mit vollem Einsatz

„Ich will gewinnen. Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann werde ich es mutig versuchen“ — Der Eid von Special Olympics ist weltweit bekannt und sagt genau das aus, worum es in erster Linie geht: nicht primär ums Gewinnen, sondern vielmehr darum, das Beste zu geben.

Jennifer Koubek und ihr Betreuer Sebastian Koller sind ein starkes Team. Im Bild beim Austria Race Across Burgenland. zVg

Das Special Olympics Team Dornau wurde im Jahr 2001 im Wohnheim Verein Kastell Dornau (Neumarkt im Tauchental, Gemeinde Stadtschlaining) gegründet, um den Alltag von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung durch sportliche Aktivitäten zu erweitern. Eine aktive Sportlerin des Teams ist Jennifer Koubek. Die Rechnitzerin ist Tagesklientin im Wohnheim und Sport ist ihre große Leidenschaft. Egal ob Radfahren, Laufen, Schwimmen, Leichtathletik oder Floorball – Jennifer Koubek ist für fast jede Sportart zu haben. Seit ihrem 16. Lebensjahr betreibt sie regelmäßig Sport. „Ich übe Sport aus, weil ich Spaß daran habe. Drei bis vier Mal pro Woche wird trainiert“, schildert die 21-Jährige.

Viele Goldmedaillen nach Hause gebracht

Schneeschuhlaufen macht Jennifer Koubek besonders viel Spaß. zVg

Jennifer Koubek konnte schon einige Goldmedaillen für ihr Team einheimsen. Und im kommenden Jahr gehen die Nationalen Special Olympics Sommerspiele im Burgenland über die Bühne: Jennifer Koubek wird in der Sportart Radfahren teilnehmen. Das Training für die Sommerspiele ist schon voll im Gang. Auch bei den Weltwinterspielen in Kazan (Russland) 2023 wird die 21-Jährige in der Kategorie Schneeschuhlaufen antreten. Hier startet das Training im Winter.

Vor Kurzem war Jennifer Koubek auch bei der Unified-Staffel beim 38. Vienna City Marathon mit von der Partie. Die Rechnitzerin und ihre Sportlerkollegen Christian Liszt, Mario Dukic und Johann Wittmann absolvierten die 42,195 Kilometer gemeinsam mit ihren Unified-Partnern Sebastian Koller, Teresa Krautsak, Ernst Lueger und Manuel Lueger.

Gesunde Ernährung am Plan

Neben zahlreichen Trainings ist es natürlich wichtig, dass sich Sportler gesund ernähren und darauf wird auch geachtet, weiß Betreuer Sebastian Koller: „Es wird schon geschaut, dass sich unsere Sportler ausgewogen und gesund ernähren. Nach dem Training gibt es aber als Belohnung ein Süßgetränk.“ Jennifer Koubeks Lieblingsspeise ist jedoch Pizza. Neben dem Sport ist eine weitere Leidenschaft von Jennifer Koubek das Singen. Seit sechs Jahren nimmt sie bereits Gesangsunterricht in der Musikschule. Den großen Solo-Auftritt gibt es Jahr für Jahr bei den Schulweihnachtsfeiern. „Sehr gerne singe ich die deutsche Version von ‚Blowing in the wind‘.“

Eine weitere Herzensangelegenheit für die Sportlerin sind die inklusionsfördernden Schulprojekte.

Hier geht sie gemeinsam mit ihrem Betreuer Sebastian Koller in verschiedene Schulen und dann wird über Special Olympics erzählt. Im Anschluss gibt es dann eine gemeinsame Runde Floorball mit den Schülern, was Jennifer Koubek ganz besonders freut.