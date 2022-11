Frauenpower im Fußball

Vollbild

Kraftübung. In die Stützposition gehen, Ball auf den Rücken legen und versuchen zu balancieren. Variante: Liegestütze machen, wer schafft es am längsten. Kraftübung. Auf den Ball setzen. Variante: in Zeitlupe oder so schnell wie möglich. Einbeinig versuchen. Feld aufbauen, mehrere Bälle darin. Kinder laufen im Feld und setzen sich bei Kommando auf einen Ball. Technische Übung. Den Ball mit dem Fuß nach oben spielen und fangen. Variante: den Ball zweimal/dreimal/viermal mit dem Fuß spielen und erst dann fangen. Koordinationsübung. Einbeinstand. Den Ball nach oben werfen und fangen. Variante: Zu zweit den Ball hin- und herwerfen. Welches Team schafft die meisten Würfe. Kraft-Koordinations- und Dehnungsübung. Einbeinstand, hinteres Bein gestreckt, Oberkörper gerade. Ball aufheben, Körper aufrichten und den Ball nach oben werfen. Koordinationsübung/technische Übung. Beim Einbeinstand ist das Standbein leicht gebeugt. Den Ball mit dem Oberschenkel prellen und fangen. Zuerst üben und dann ein Spiel daraus machen: Wer schafft die meisten Wiederholungen, wer kann am höchsten prellen. Technikübung. Ball zwischen Beine prellen lassen. Variante: Parcours aufbauen und durch diesen prellen.

