Starke Frauen für Burgenlands Wirtschaft

Petra Schumich, Schneiderin aus Oslip, ist Landesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ im Burgenland. Für „Frau in der Wirtschaft“ steht „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ im Mittelpunkt. Schumich: „Für Unternehmerinnen mit Kindern und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach wie vor eine große Herausforderung. Die Betreuungsangebote für Kinder müssen flexibel weiterentwickelt werden.“ Seit 20 Jahren wickelt Frau in der Wirtschaft auch gemeinsam mit der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) das Projekt Betriebshilfe ab. „Im Falle einer Erkrankung muss der Betrieb reibungslos weiterlaufen, sonst ist der Fortbestand des Unternehmens gefährdet. Die Gründe für die Ausfälle reichen von Schwangerschaft über Operationen bis hin zu Autounfällen und Krebserkrankungen“, erklärt Schumich. Im Burgenland sind mehr als die Hälfte der Unternehmen Ein-Personen-Unternehmen (EPU). Gerade in diesem Bereich ist es existenzbedrohend, wenn Unternehmerinnen oder Unternehmer durch eine Krankheit oder einen Unfall länger ausfallen.

Petra Schumich. Landesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“. Foto: Lexi

Viele Ein-Personen-Unternehmen

Diese EPU werden von der Pöttschinger Unternehmerin Daniela Jagschitz vertreten: „Die Ein-Personen-Unternehmen sind im Burgenland eine große Gruppe im Kreis der heimischen Unternehmer. Hier gibt es viele ähnliche Anliegen und Interessen für die ich das Sprachrohr sein darf.“ Im Rahmen des EPU-Netzwerks in der Wirtschaftskammer Burgenland werden bspw. auch Gratis-Kurzseminare zu Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmensführung und Digitalisierung angeboten. Auch die Junge Wirtschaft wird, im Burgenland, an der Spitze von einer Unternehmerin repräsentiert. JW-Landesvorsitzende Bea Ulreich, Unternehmerin aus Pinkafeld, setzt heuer auf den Jahresschwerpunkt „Betriebsübernahme“. Damit trifft die Junge Wirtschaft Burgenland den Puls der Zeit. Schließlich sollen zwischen 2020 bis 2029 bis zu 51.500 Unternehmen zur Übergabe bereitstehen. Ulreich: „Mit 200 Übernahmen pro Jahr betrifft die Betriebsübernahme einen beachtlichen Teil der Jungunternehmer Burgenlands.“ Unterstützend dazu hat die Junge Wirtschaft den Praxisleitfaden entwickelt. In der 70-seitigen Broschüre „In 10 Schritten zum eigenen Unternehmen“, geben unter anderem 16 burgenländische Unternehmen Einblicke in ihre persönlichen Erfolgsgeschichten der Betriebsübernahme.