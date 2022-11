Von Leben, Lieben und Leichen im Burgenland

Sanfte Hügel, über die sich Weingartenreihen spannen, Kellergassen, mit dem einen oder anderen traditionellen Buschenschank, mit Blick auf die Weinidylle. So oder so ähnlich stellt man sich das malerische Südburgenland vor, die Gegend, in der Martina Parkers „Gartenkrimis“ angesiedelt sind. In „Zuagroast“ und „Hamdraht“ ist das pittoreske Hügelland nämlich nur auf den ersten Blick eine ländliche Idylle. Hier wird „gegartelt, geliebt und gemordet“, wie Martina Parker auf ihrer Webseite martinaparker.com so treffend schreibt. Aktuell arbeitet sie bereits an „Eintunkt“, dem fünften Krimi rund um den „Klub der grünen Daumen“.

Vor Kurzem erschien „Hotel Rock’n’Roll“ zusammen mit dem Wiener Hotelier Manfred Stallmajer, in dem dieser seine Erinnerungen an bunte und wilde Erlebnisse mit seinen Gästen schildert, zu denen Su pertars wie Johnny Depp, Robbie Williams und David Bowie zählten.

„Ich hab‘ keine Zeit, ich schreib‘ gerade ein Buch“

Geschrieben hat Martina Parker eigentlich schon immer – zuletzt für ein Frauenmagazin in den Ressorts Beauty sowie Essen und Trinken. Die Entscheidung, den Journalistenjob an den Nagel zu hängen und selbst ein Buchprojekt zu starten, fiel ziemlich genau mit dem ersten Lockdown Anfang 2020 zusammen. Mit ihrem Mann und ihrem Sohn fuhr Martina Parker von Wien ins Südburgenland, wo die sympathische Autorin auch aufgewachsen ist. Obwohl die Idee, ein Buch zu schreiben, schon länger da war, bot sich schließlich die Zeit im Lockdown dafür an, die Idee zu verwirklichen.

„Ständig haben Leute angerufen und wollten mit mir über Corona reden und ich wollte mit niemandem über Corona reden. Dann hab‘ ich gemeint: Ich hab‘ keine Zeit, ich schreib‘ gerade ein Buch“, erinnert sich Martina Parker zurück.

Ein Wagnis, das zu Erfolg führte

Ihre Bücher sind eine Mischung aus Roman und Landkrimi, gespickt mit Faktenwissen und humoristischer Beobachtung. Viele Buchinsider waren sich zu Beginn auch nicht sicher, ob ein Genremix wie dieser funktionieren werde – und das auf mehr als 500 Seiten, erzählt Martina Parker. „Es war sehr vieles ein Wagnis und genau das ist, denke ich, auch das, was vielen so gefällt: Dass es anders ist als Sachen, die sie vorher gelesen haben.“

Foto: Rafaela Proell

Von Alltagsgesprächen und der Community

Martina Parker war selbst auch bereits einmal Mitglied eines Gartenclubs und hat auch eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin.

Was die Autorin aber ganz besonders inspiriert, sind Äußerungen anderer, die sie zufällig aufschnappt. „Da bin ich zum Beispiel am Markt in Oberwart und da sagt eine Frau: ‚Das is‘ a gscheiter Hallawachl!‘. Ich denk‘ mir so: Oida, ‚Hallawachl‘ hab‘ ich schon voll lange nicht mehr gehört. Und so entsteht dann gleich wieder ein Dialog für meine Figuren.“

Auch über die sogenannte Montagsfrage wurden andere über Social Media Teil des Schreibprozesses. Interessierte konnten stets montags darüber abstimmen, wo man etwa am besten hinfährt, um seinen Partner zu betrügen. Drei Antwortmöglichkeiten gab es dabei zur Auswahl: Kellerstöckl, Hotel oder Auto. „Bei Auto haben die Burgenländer dann gesagt, das geht überhaupt nicht, denn man kennt die Autonummern von jedem“, erzählt Martina Parker. So entstanden ganze Handlungsstränge unter Mitwirken der Online-Community. Bevor also das erste Buch „Zuagroast“ veröffentlicht worden war, hatte es bereits interessierte Fans.

Mittlerweile sind Martina Parker und ihre Gartenkrimis auch touristische Botschafter für das Südburgenland. So sind etwa die „Zuagroast“-E-Bike Tour oder die „Hamdraht“-E-Bike Tour entstanden, die die Menschen zu den Schauplätzen der Bücher bringen. Denn oft genug handelt es sich dabei um reale Orte und auch reale Personen. Der Weiberheld Paul aber, eine der Hauptfiguren, ist frei erfunden – auch wenn sich viele sicher sind, einen Paul zu kennen, schmunzelt Martina Parker.

Tatsächlich ist genau das ein wichtiger Teil des Erfolgs der Bücher: Authentizität. „Ich habe versucht, die Figuren so realitätsnah wie möglich zu zeichnen“, erklärt Parker. „Ich denke, viele von uns kennen auch jemanden wie Oma Hilda. Eine etwas rechthaberische, ältere Verwandte, die im Endeffekt aber dann doch richtig liegt.“

Neue Buchprojekte sind am Start

Tatsächlich steht in jedem Roman eine andere Figur im Mittelpunkt – Eva in „Zuagroast“, die Köchin Mathilde in „Hamdraht“ und Kräuterpädagogin Isabella in „Aufblattelt“, das am 25. Jänner 2023 erscheinen soll.

Für September 2023 ist das vierte Projekt geplant: der Weihnachtskrimi „Ausgstochn“. Im Herbst 2024 soll es mit „Eintunkt“ um Wein gehen. Man darf gespannt sein, wie sich die Figuren aus Martina Parkers Romanen entwickeln, denn: „Irgendwann nehmen sie einfach selbst das Heft in die Hand.“