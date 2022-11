Wasser ist ihr Element

Lena Grabowski belegte 2019 bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Budapest den zweiten Platz und holte die erste Junioren-WM-Medaille für Österreich seit Dinko Jukic im Jahr 2006. Im Vorjahr war sie die jüngste österreichische Teilnehmerin bei Olympia in Tokio. Das Schwimmen lernte sie im Volksschulalter. „Meine Eltern wollten eigentlich nur, dass ich schwimmen lerne, weil der Neusiedler See in der Nähe ist und da viele Bekannte Pools daheim haben, wollten sie, dass meine Schwester und ich sicher sind“, erzählt die Parndorferin, die bei der Schwimmunion Neusiedl am See trainiert.

Gemerkt hat Lena Grabowski in der Jugendklasse, als sich erste Erfolge eingestellt haben, dass das Schwimmen mehr als nur ein Hobby für sie ist. Zu dieser Zeit fiel auch die Entscheidung, ins Österreichische Leistungssport-Zentrum in der Südstadt zu wechseln.

„Das Schwimmen bedeutet mir sehr viel, es befreit mich von alltäglichen Problemen und gibt mir die Möglichkeit, meinen Emotionen freien Lauf zu lassen und dadurch entspannter zu werden“, erzählt die 20-Jährige. Auf ihre Silbermedaille bei der JWM 2019 ist sie besonders stolz, da sie das Olympialimit unterboten hatte. Auch die Bronzemedaille bei der Kurzbahn EM macht sie sehr stolz. „Am wichtigsten für mich ist jedoch, dass ich Österreich bei den olympischen Spielen vertreten durfte. Tokyo war zwar etwas kompliziert, die Lage war ja noch etwas angespannt wegen Covid. Daher fand ich es schade, dass wir das Olympia-Dorf nicht verlassen durften und dass keine Zuschauer erlaubt waren. Sonst muss ich sagen, dass es eine Erfahrung war, die unbeschreiblich schön war. Ich möchte das mindestens noch einmal erleben“, so Grabowski, die sich schon im Jahr 2019 für Olympia qualifizieren konnte.

Pro Woche stehen bei der Parndorferin vier Krafttrainings und zehn Schwimmtrainings (jeweils zwei Stunden) an. „Das ist mittlerweile Gewohnheit geworden im Training zu sein, wenn man in der Südstadt ist. Wir haben sehr gute Bedingungen in Österreich und wenn man keine Lust hat regelmäßig zu trainieren, kann man auch im Verein schwimmen“, erzählt Grabowski.

Der Kopf macht den Unterschied

Auch Profisportler kämpfen hin und wieder mit dem Finden der Motivation. „Immer motiviert ist keiner, aber in diesen Tiefs entscheidet sich, wer in diesem Sport etwas erreicht und wer nicht. Ginge es nur ums Körperliche könnte es jeder schaffen, aber der Kopf macht dann den Unterschied“, meint die 20-Jährige.

Zum dritten Mal Sportlerin des Jahres

Lena Grabowski wurde heuer im Mai zum dritten Mal zur burgenländischen Sportlerin des Jahres gewählt. Diese Auszeichnung bedeutet ihr sehr viel: „Ich habe schon sehr oft gesagt, dass ich es wichtig finde, dass die Arbeit anerkannt wird und dass so auch andere Personen auf nicht so beliebte Sportarten aufmerksam werden und sich dazu entscheiden einen finanziell zu unterstützen. Der Schwimmsport ist weltweit eine der wichtigsten Sportarten. In Österreich jedoch ist er nur eine Randsportart, obwohl er überlebenswichtig ist. Und ich möchte mit meinen Erfolgen zeigen, dass wir mehr Hallenbäder brauchen, oder zumindest schauen, dass wir die, die wir haben, nicht auch noch zusperren müssen. Ich möchte so Leute auf die Wichtigkeit des Schwimmsports hinweisen. Was bringt einem zum Beispiel Fußball oder Skifahren, wenn man nicht schwimmen kann?“ Lena Grabowski hat vor Kurzem ihre schulische Ausbildung abgeschlossen und befindet sich seit Anfang September nach der Sommerpause wieder voll im Training. In welche Richtung es beruflich weiter gehen soll, lässt die Sportlerin derzeit noch offen. „Ich habe viele Ideen, was ich später machen möchte, ich werde diese noch für mich behalten, da ich gerade mit der Schule fertig geworden bin und gerne den Moment genießen möchte, bevor ich mir Gedanken über meine Zukunft mache“.

Sport –zumindest als Hobby – rät sie aber allen jungen Leuten. „Ich finde, dass Sport sehr wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung ist, man muss lernen zu verlieren und wie man Ziele als Team erreicht. Diese Eigenschaften helfen im späteren Leben. Außerdem ist Sport sehr gesund und Kinder wollen sich ja bewegen, deshalb ist es ganz wichtig, dass sie viele verschiedene Sportarten ausprobieren können und etwas finden, was ihnen Spaß macht“, so Lena Grabowski.