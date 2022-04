Vertrauen in die Natur

Die Liebe zur Natur haben die Schwestern Barbara Heidenreich, Anna Kallinger und Magdalena Gastermann von ihren Eltern mit auf den Weg bekommen. „Sie haben uns immer wieder Pflanzen, die am Wegesrand oder in unseren Weingärten wachsen, gezeigt und über sie gesprochen. Unsere Mama hat später auch eine Ausbildung zur zertifizierten Kräuterpädagogin gemacht und uns Butterbrot mit Brennnesselsamen und Löwenzahn im Salat serviert und uns mit ihrer Leidenschaft angesteckt“, so das Trio aus Deutschkreutz, dass um sein Wissen auszubauen mittlerweile zahlreiche Kurse absolviert hat und 2019 das Projekt „Schwesterherzen“ ins Leben gerufen hat.

Über die Website www.schwesterherzen.at vertreiben die Geschwister verschiedene in Deutschkreutz hergestellte Produkte, wie zum Beispiel Still-, Augen-, Meditations-, Yoga- oder Sitzkissen, deren unterschiedliche Kräuterfüllungen sich auf unser Wohlbefinden auswirken. Das Angebot wird mit Bio-Wildkräuterteemischungen und Workshops zum Thema Wildkräuter abgerundet. Bei ihren Produkten setzen die Schwestern auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Kurze Transportwege und die Unterstützung heimischer Betriebe liegen ihnen ebenso am Herzen.

Da nun der Frühling erwacht ist, bietet die Natur im Burgenland auch wieder eine große Vielfalt an Wildkräutern, die man sammeln und verarbeiten kann. Generell gilt aber immer die Regel: Nur Kräuter zu sammeln, die man auch zu 100 Prozent bestimmen kann!

Superfood aus dem Burgenland

Zu den Top 5 Frühlings-Wildkräutern der Schwesterherzen zählen der Löwenzahn (fördert die Verdauung), die Brennnessel (reich an Mineralstoffen, enthält sechsmal so viel Calcium wie Mangold und doppelt so viel Eisen wie Spinat), Gänseblümchen (enthalten Bitterstoffe, Eisen, Magnesium und Vitamine), die Vogelmiere (reich an Vitaminen und Mineralstoffen) und der Bärlauch (Inhaltsstoffe im Bärlauch wirken leicht antibiotisch, wirken harntreibend und unterstützen die Schleimlösung bei Erkältungen).

„Aufgrund ihrer wertvollen unverfälschten vitalen Inhaltsstoffe sind eigentlich sehr viele unsere heimischen Wildpflanzen Superfood und das Tolle ist, dass sie regional und ganz ohne lange Transportwege direkt vor unserer Haustüre wachsen. Im Gegensatz zu kultivierten Pflanzen enthalten Wildpflanzen im Durchschnitt ein mehrfaches an Vitaminen, Mineralstoffen und vor allem sekundären Pflanzenstoffen“, erzählen die Schwestern.

Ihr Wissen über heimische Pflanzen und ihre Verwendung geben Barbara Heidenreich, Anna Kallinger und Magdalena Gastermann in einem eigenen Blog sowie in regelmäßigen Workshops weiter: „Die Nachfrage danach ist auch sehr groß, weil sich viele Menschen – nicht zuletzt auch aufgrund der Corona-Krise – wieder vermehrt diesen Werten zuwenden, wissen möchten, was in ihren Kosmetika, Lebensmitteln usw. steckt und vieles auch gerne selbst herstellen möchten“.