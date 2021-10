„Der Wein ist meine Leidenschaft“

Dass Teresa Hermann einmal Winzerin werden will, war ihr schon sehr früh klar. „Bereits als Kind habe ich immer gesagt, ich will das machen was meine Eltern machen“, erzählt die Raidingerin. Im Alter von 14 Jahren besuchte sie schließlich die Weinbauschule in Klosterneuburg, wo ihr Interesse am Wein noch größer geworden ist: „Ich bin Zuhause damit aufgewachsen und wusste vieles bereits, aber in der Schule erfährt man auch die gesamten Hintergründe. Das war sehr interessant“, erinnert sich die 27-Jährige.

Nach ihrem Schulabschluss reiste Teresa Hermann mit ihrem heutigen Ehemann Emmerich (der ebenfalls aus einer Winzer-Familie stammt) nach Neuseeland, wo sie gemeinsam ein Auslandspraktikum absolviert haben. Nach ihrer Rückkehr stieg sie in den Familien-Betrieb „Lisztweine Schumitsch-Stocker“ ihrer Eltern ein. Zusätzlich fing sie ein berufsbegleitendes Studium (Internationale Wirtschaftsbeziehungen) an der Fachhochschule in Eisenstadt an. Im Jahr 2019 folgte der Master in Weinmarketing.

„Seit dem Jahr 2014 bin ich nun im Familienweingut und Getränkehandel tätig. Zu meinen Aufgaben gehören die Weinverarbeitung, das Etikettieren sowie die Übernahme der Verkostungen. Doch ich erledige auch Büroarbeit, Kundentermine oder die Auslieferung von Wein und Getränken“, so Teresa Hermann.

„Jedes Weinjahr ist anders“

An ihrem Beruf gefällt Teresa Hermann die Vielfältigkeit und Abwechslung. „Jeder Tag ist anders, jedes Weinjahr ist anders. Einerseits gibt es ruhige Tage im Büro, andererseits lernt man bei Verkostungen sehr viele Leute kennen. Ich finde es außerdem spannende, die Entwicklungsschritte des Weines mitzuverfolgen“.

Das Weingut „Lisztweine Schumitsch-Stocker“ bewirtschaftet heute 12,5 Hektar Weingartenfläche in Raiding, Horitschon und Großwarasdorf mit neun Traubensorten (Müller Thurgau, Grüner Veltiner, Chardonnay, Muscaris, Pinot Noir, Merlot, Zweigelt, Blaufränkisch, Syrah und Cabernet Sauvignon).

Bei der Weinproduktion legt Teresa Hermann großen Wert darauf, dass die Sortentypizität gut rausgearbeitet wird. „Der Weinliebhaber soll merken, zu welcher Rebsorte der Wein gehört. Außerdem berarbeiten wir jeden Weingarten extra und arbeiten sein besonderes Terroir heraus“, so die Winzerin. Teresa Hermann und ihre Familie haben sich für eine naturnahe Arbeitsweise im Betrieb entschieden. „Derzeit sind wir kein Biobetrieb, aber vielleicht werden wir diesen Weg gehen“, meint die Winzerin.

Das Aushängeschild aus dem Hause Schumitsch-Stocker ist der Blaufränkische, der typisch für die Region ist und classic sowie reserve ausgebaut wird. Ein Blaufränkisch-Rosé, der sogenannte „Lisztzannte“ komplettiert das Sortiment.

„Es ist wichtig, das, was du tust, gerne zu tun“

NOEN

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Winzerinnen im Burgenland stark gestiegen. „Als ich in der Weinbauschule angefangen habe, waren wir fünf Mädels. In der Zeit, in der ich meinen Abschluss gemacht habe, waren es schon doppelt so viele. Diese Entwicklung finde ich sehr schön“, so die Raidingerin, die nie das Gefühl hatte als Frau in der Weinbaubranche schief angesehen zu werden. „Im Gegenteil, die Leute sind eher begeistert davon. Für mich selbst spielt das Geschlecht keine Rolle. Wichtig ist, dass man das was man tut, auch gerne tut“, so Hermann.

Ihren ersten eigenen Wein, einen Blaufränkischen, hat Teresa Hermann im Alter von 19 Jahren kreiert. Von ihr stammte auch die Idee, die Sorte Muscaris auszupflanzen und lieblich auszubauen. „Als ich in den Familienbetrieb eingestiegen bin, habe ich auch neue Ideen eingebracht. Hier bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern offen dafür waren und sich nie quergestellt haben“.

Heute ist Teresa Herman Winzerin in sechster Generation. Für sie ist es wichtig, nicht in einen Trott zu fallen, stets für Neues offen zu bleiben und die Qualität immer weiter zu verbessern.

Für die Zukunft plant sie, den heimischen Betrieb weiterhin zu modernisieren und komplett barrierefrei umzugestalten.

Auszeichnungen, darunter Goldmedaillen bei der Landesweinprämierung, der Austrian Wine Challenge oder Fallstaff bestätigen den Weg, den die 27-Jährige eingeschlagen hat. „Darüber freut man sich immer wieder. Es zeigt, dass das Produkt schmeckt und gut ankommt. Außerdem sieht man so selbst, wo man mit seinem Wein steht. Auszeichnungen sind unser Lohn für die Arbeit das ganze Jahr über“, so Teresa Hermann.