Zwei Mamas, ein Baby

Ein gut eingespieltes Team sind Susanna und Stefanie Koch-Lefevre nicht nur am Fußballplatz, sondern auch privat. Die beiden Fußballerinnen lernten sich bei der Aufnahmsprüfung zum Sportstudium kennen, waren zuerst gut befreundet und wurden dann letztendlich ein Paar. Stefanie war Susanna einen Schritt voraus: „Ich hatte meine Selbstfindungsphase schon hinter mir, ich wusste, dass ich lesbisch bin. Susanna wusste bis dorthin nicht, dass sie sich in eine Frau verlieben konnte. „Es war für mich am Anfang sehr schwer, für meine Mutter noch schwieriger“, schildert Susanna.

Aus Angst vor den Reaktionen beschlossen die beiden, ihre Beziehung geheim zu halten. In Wien lebten die beiden Frauen als Paar, sonst waren sie nur Freundinnen und Fußball-Kolleginnen beziehungsweise Gegnerinnen. Doch es gibt ein Happy End für die Beiden: „Seit ein paar Jahren unternehmen wir gemeinsame Familienurlaube mit meiner Mama und fahren auch fast jedes Wochenende zu ihr nach Oberwart“, erklärt Susanna. Sie machte nach elf Jahren Beziehung den Heiratsantrag, besonders spannend, Hilfe hatte sie von zwei Freundinnen vom FC Südburgenland: So schickte sie Stefanie an ihrem 30. Geburtstag auf eine Schnitzeljagd an für sie beide bedeutungsvolle Orte. Beim Finale musste Stefanie auch noch ein Puzzle zusammensetzen, um die große Frage endlich mit einem Ja beantworten zu können. Der Antrag wurde dann mit Verlobungsringen besiegelt.

Das zweite Ja folgte im Brautkleid im Schloss Hernstein - hier feierten Stefanie und Susanna in Anwesenheit von Familie, Freunden und Fußball-Kolleginnen ihre eingetragene Partnerschaft. Ein Jahr später, also am ersten Hochzeitstag, wurde die Verpartnerung aufgrund der Änderung der Gesetzeslage in eine Ehe umgewandelt. „Dieses Ereignis feierten wir mit der engsten Familie am Standesamt in Mödling“, erinnern sich die beiden gerne zurück. Der Kinderwunsch war bei beiden Fußballerinnen immer ein Thema. Im März 2022 war es soweit: Die kleine Liliana erblickte das Licht der Welt. „Wir genießen unsere gemeinsame Zeit zu dritt sehr“, sind sich die Mütter einig. Die Freude war natürlich auch bei den Kolleginnen des FC Südburgenland sehr groß: „Wir haben vom Verein einen Strampler mit dem FC Südburgenland-Logo bekommen. Das gesamte Team freut sich für uns und ist schon gespannt, unsere kleine Liliana kennenzulernen“, erzählt Stefanie.

Das Burgenland soll für Susanna und Stefanie weiterhin eine große Rolle spielen, auch wenn sie irgendwann nicht mehr für den FC Südburgenland kicken.