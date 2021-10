5 Minuten Yoga Übungen

Vollbild

Seitbeuge: Komm `in einen hüftbreiten Stand, steck beide Arme und zieh `die Schultern hoch, greif mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk und zieh `die ganze Körperseite lang nach links, dann nach rechts Seitbeuge: Komm `in einen hüftbreiten Stand, steck beide Arme und zieh `die Schultern hoch, greif mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk und zieh `die ganze Körperseite lang nach links, dann nach rechts Vorbeuge: Beug `dich aus dem Stand mit langem geradem Rücken nach vorne, öffne deinen Brustkorb. Lass `dann den Rücken rund werden und strebe mit dem Oberkörper zu deinen Beinen, lass`den Kopf locker hängen. Vorbeuge: Beug `dich aus dem Stand mit langem geradem Rücken nach vorne, öffne deinen Brustkorb. Lass `dann den Rücken rund werden und strebe mit dem Oberkörper zu deinen Beinen, lass`den Kopf locker hängen. Kuh: Komm`auf alle Viere, atme ein, zieh`den Bauch lang und schieb`dein Brustbein nach vorne. Katze: Atme aus, mach`den Rücken ganz rund, zieh`den Bauchnabel nach innen und bring`dein Kinn zur Brust Hund: Schieb`aus dem Vierfußstand dein Gesäß weit nach hinten oben, drück`dich mit gestreckten Armen von der Matte weg und strecke langsam deine Beine durch. Krieger I: Steig`mit dem rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände, winkle das Bein im 90 Grad Winkel an, komm`mit dem Oberkörper hoch und streck`die Arme Richtung Himmel. Die linke Ferse und der linke Oberschenkel ziehen hoch, dein Becken sinkt nach unten. Krieger III: Verlagere dein Gewicht auf den vorderen Fuß als Standbein, hebe das hintere Bein gestreckt an, richte dein Becken parallel zum Boden aus und zieh`die Arme neben deinem Körper aktiv nach hinten. Finde Balance und schwebe durch die Weinberge.

