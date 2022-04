Lange Nacht der E-Mobilität bei BMW Bierbaum in Eisenstadt

Am Donnerstag, 05. Mai 2022 und Freitag, 06. Mai 2022 stehen Ihnen die Türen unseres Autohauses in Eisenstadt auch nach Einbruch der Dämmerung offen. Von 18 – 21 Uhr erfahren Sie bei uns alles rund um die aktuellen und zukünftigen Elektrofahrzeuge von BMW, neueste Ladetechnologien, technische Informationen zu Batterien und Co.

"Die Lange Nacht der Elektromobilität steht im Zeichen von Innovation, Nachhaltigkeit und Wandel. Der Fokus liegt ganz klar auf elektrifizierten Modellen und zeigt, dass Individualverkehr und Umweltschutz kein Widerspruch sind“, sagt Harald Kopecky, Verkaufsleiter bei BMW Bierbaum Eisenstadt.

Werfen Sie an diesen beiden Abenden einen Blick hinter die Kulissen und lassen Sie sich die Vorteile unserer elektrischen und elektrifizierten Modelle bei uns im Showroom detailliert erklären. Unsere Expertinnen und Experten beantworten gerne im persönlichen Gespräch alle Ihre Fragen, die Sie zur E-Mobilität haben.

Speziell am Donnerstag den 05. Mai bieten wir Ihnen ein spannendes Programm: bei Live Präsentationen um 19 Uhr und 20 Uhr stellen wir Ihnen neben den vollelektrischen BMW Modellen BMW i4, BMW iX, BMW iX3 und BMW i3 auch die aktuellen Hybrid-Modelle vor und bieten Ihnen die Möglichkeit, sich diese in aller Ruhe anzusehen und sich im Detail zu informieren. Darüber hinaus beantwortet Ihnen unser Vertriebsteam Ihre Fragen zu den aktuellen staatlichen Förderungen sowie über steuerliche Vorteile für Unternehmen und Mitarbeiter:innen. Selbstverständlich können Sie dann auch gerne mit dem für Sie passenden BMW Modell eine Probefahrt vereinbaren und die Freude am Fahren selbst erleben. Weiters zeigt das BMW Bierbaum Team interessierten Kundinnen und Kunden die Angebote von BMW für das Laden zu Hause, wie auch über das Aufladen elektrischer Fahrzeuge unterwegs.

Für kulinarische Schmankerl und Erfrischungen ist am Donnerstag, 05. Mai 2022 ebenso gesorgt wie für spannende Highlights und einen Blick in die elektrische Zukunft von BMW. Zudem können Sie als Besucherin und Besucher exklusiv an einem Gewinnspiel von BMW zur Langen Nacht der E-Mobilität teilnehmen. Nur so viel sei verraten: Der Preis wird Sie begeistern!

BMW iX: DAS NEUE TECHNOLOGIE FLAGGSCHIFF.

Der BMW iX kombiniert lokal emissionsfreie Fahrfreude, agile Sportlichkeit und überzeugende Reichweite mit einer konsequent an Nachhaltigkeit orientierten Charakteristik. Das von Beginn an für reine Elektromobilität konzipierte Modell basiert zudem auf einem neuen Zukunftsbaukasten, dessen erhebliches Potenzial für Innovationen in den Bereichen automatisiertes Fahren, Bedienung, Vernetzung und digitale Services zu einem im Wettbewerbsumfeld einzigartigen Erlebnis von Premium-Mobilität führt.

GANZHEITLICHE NACHHALTIGKEIT.

Dank des umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts liegt der BMW iX in einem Vergleich der Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus 45 % unter einem vergleichbar motorisierten SAV mit Dieselmotor. Der Grund: die Nutzung ausschließlich regenerativer Energien während der Produktion sowie die Verwendung naturbelassener Materialien und Rezyklaten – wie z.B. die Fußmatten die aus 100 % Econyl gefertigt werden.

BMW i4: REINE ELEKTROMOBILITÄT ERREICHT DEN KERN DER MARKE BMW.

Lokal emissionsfreie Fahrfreude, kompromisslose Premium-Qualität und kundenorientierte Individualisierung werden erstmals im traditionellen Zentrum des Mittelklasse-Segments erlebbar. Der BMW i4 kombiniert charakteristische Sportlichkeit und eine auch auf langen Strecken überzeugende Reichweite mit dem eleganten Design, dem Raumkomfort und der Praktikabilität eines viertürigen Gran Coupé.

Machen Sie einfach die Nacht zum Tag und werfen Sie einen elektrifizierenden Blick in die Zukunft des Fahrens.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

BMW Bierbaum

Mattersburger Str. 42

7000 Eisenstadt

www.bmw-bierbaum.at