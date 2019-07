Dann ist die AMS #techgirls week vom 09. bis 13. September genau das Richtige für Dich!

Was ist die AMS #techgirls week?

Klären der persönlichen und regionalen Berufsmöglichkeiten

Erarbeitung von Interessen und Neigungen für technische Berufsfelder

Experimentieren mit Werkstoffen und Materialkunde im Rahmen von projektorientierten Übungen

Neue Strategien für die Jobsuche entwickeln

Empowerment – Selbsteinschätzung - Selbstmarketing

Alle Informationen findest du unter www.ams.at/techgirls-bgld

Das AMS nimmt das Thema Gleichbehandlung sehr ernst. Das zeigt unter anderem der hohe Anteil an Frauen in leitenden Positionen. „Auf 54% Frauenanteil unter den Führungspositionen im AMS Burgenland sind wir besonders stolz“, ergänzt Helene Sengstbratl, Landesgeschäftsführerin des AMS Burgenland.

Arbeitslosigkeit der burgenländischen Frauen

Analog zu den bundesweiten Entwicklungen ist die Arbeitslosigkeit im Burgenland 2018 im Vergleich zu 2017 stark gesunken. 2018 waren 7,3% weniger Frauen arbeitslos als noch im Vorjahr. Dennoch hinkt die Entwicklung der positiven Bilanz bei den Männer (-10,3%) nach.

Beschäftigung der burgenländischen Frauen

Die Arbeitslosenquote liegt bei den burgenländischen Frauen mit 6,9% nach wie vor unter der Quote der arbeitslosen Männer (7,2%). Nach Regionen verzeichnet Jennersdorf die niedrigste Arbeitslosenquote für Frauen im Burgenland.

2018 waren im Burgenland 54.000 Frauen (+2,0% im Vergleich zu 2017) und 61.000 Männer (+1,3%) erwerbstätig. Im Bezirk Eisenstadt gab es den höchsten Bestand an unselbständig erwerbstätigen Frauen. Mit 48,1% Anteil an den Gesamtbeschäftigten weist Eisenstadt auch den höchsten Anteil an erwerbstätigen Frauen auf.

Der Anstieg der Frauenbeschäftigung ist vor allem auf die Zunahme der Zahl teilzeit-beschäftigter Frauen zurückzuführen.

Das AMS bietet spezifische Angebote für Frauen, um die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt zu fördern.

Die enormen Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei der Teilzeitarbeit sind primär auf Betreuungspflichten zurückzuführen, die zum Großteil von Frauen übernommen werden. Ein Wiedereinstieg nach der Babypause gestaltet sich aus der Arbeitslosigkeit oft schwierig. Darüber hinaus verdienen Frauen weniger als Männer, was nicht zuletzt an der Berufswahl liegt.

Das AMS bietet spezielle Angebote für Frauen, um die Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt zu fördern. Im Fokus steht die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung gekoppelt an die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Darüber hinaus unterstützt das AMS den Zugang von Frauen zu allen Berufen und leistet dadurch einen Beitrag zur Verringerung der geschlechtsspezifischen Segmentierung des Arbeitsmarktes und des damit verbundenen Einkommensunterschieds.

Gezielte Maßnahmen werden durch eine überproportionale Verteilung der Fördermittel ermöglicht: 2019 plant das AMS Burgenland 54 % seiner Fördermittel für arbeitslose Frauen zu verwenden. Der Anteil der arbeitslosen Frauen beträgt 49 %.

Das AMS Burgenland setzt an drei Schwerpunkten an

Qualifizierungsprogramme helfen, die Einkommensschere zu schließen. Die Unterstützung von Wiedereinsteigerinnen erhöht die Erwerbsbeteiligung der Frauen und mit Mädchen wird an einer breit gefächerten Berufs- und Ausbildungswahl gearbeitet. Konkret heißt das, dass auch 2019 Techniktage für Schülerinnen in den burgenländischen BerufsInfoZentren angeboten werden.

Für die Beratung von Wiedereinsteigerinnen steht in jeder Geschäftsstelle eine kompetente Expertin bzw. ein kompetenter Experte zur Verfügung. Berufsorientierungsangebote wie z.B. „Wiedereinstieg mit Zukunft“ sollen den Berufseinstieg von Wiedereinsteigerinnen erleichtern. Dieses Kursangebot wird in allen burgenländischen Bezirken angeboten. Die Teilnehmerinnen erhalten eine umfassende Kompetenz- und Potenzialanalyse, ein Bewerbungstraining und eine Bildungsberatung, um sich bestmöglich auf den beruflichen Wiedereinstieg vorbereiten zu können.

zVg AMS

Vorteile mit Ausbildung in technischen Berufen

Um Höherqualifizierung zu ermöglichen, bietet das AMS das Programm „FiT – Frauen in Handwerk und Technik“ an, das Frauen eine Ausbildung in handwerklichen und technischen Berufen ermöglicht. Das Spektrum reicht vom Lehrabschluss bis hin zu Studiengängen an Fachhochschulen. Frauen sollen so Zugang zu besser bezahlten Berufen erhalten. 2018 haben 56 Frauen eine FiT-Ausbildung begonnen.

Welche Vorteile bietet Ihnen ein technischer Beruf?

Sie verdienen gut – besser als in traditionellen Frauenberufen.

Sie haben gute Chancen am Arbeitsmarkt und sind gewappnet für die Digitalisierung, die fast alle Berufe betreffen wird.

Ihre Arbeit ist spannend und abwechslungsreich.

Sie arbeiten meist im Team und Kommunikation nimmt einen hohen Stellenwert ein.

Wie unterstützen wir Sie?

Profitieren Sie von:

unseren Berufs-Orientierungskursen: Überblick und Inhalt der vielen FiT-Berufe

einem Praktikum: Einblick in die technisch-handwerkliche Arbeitswelt

einer Ausbildung mit Lehr-, Schul- Kolleg-, oder Fachhochschulabschluss

Beratung und Begleitung während Ihrer Ausbildung z. B. Lernhilfe, Beratung über Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Arbeitslosengeld, Ausbildungsbeihilfe, Kurskostenbeihilfe, Kinderbetreuungsbeihilfe

Fragen Sie in Ihrem AMS nach unseren Informationsveranstaltungen und Förderungen.

zVg AMS

Wo können Sie sich informieren?

Bei Ihrem AMS oder auf der Website unter https://www.ams.at/arbeitsuchende/karenz-und-wiedereinstieg/so-unterstuetzen-wir-ihren-wiedereinstieg/fit---frauen-in-technik-und-handwerk#burgenland