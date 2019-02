Dieser Erfolg soll mit allen KundInnen und MitarbeiterInnen gefeiert werden. Viele von ihnen haben spannende Geschichten zu erzählen, die in den letzten zehn Jahren maßgeblich zum großen Erfolg des EO beigetragen haben. Aus diesem Grund wurde bereits im Dezember zum großen „EO ist 10-Casting“ unter dem Motto: „Ich bin Eoistin oder Eoist weil.....“ aufgerufen. Ausgewählt wurden Ben, Christine, Janine, Andreas und Georg, stellvertretend für viele weitere überzeugte Eoisten.

Großes Eoisten-Gewinnspiel

Eoist sein zahlt sich jetzt besonders aus, denn wer im Zeitraum von 25.02. bis 06.04.2019 fleißig im EO shoppt bzw. die Gastronomiebetriebe besucht, hat die Chance auf einen der drei Hauptpreise - ein nagelneuer Mercedes A 160 (supported by Mercedes Schranz), einem KTM Macina Sport XT 11 CXS E-Bike (sponsored by giga sport) und einem Samsung 65 Zoll Smart TV (sponsored by MediaMarkt). Wer die drei Glückspilze sein werden, die einen dieser Top-Preise mit nach Hause nehmen dürfen, wird sich bei der großen Live-Verlosung Sa., 06.04.2019 um 16 Uhr unter allen anwesenden Gewinnspielteilnehmern zeigen. Seien Sie dabei! Mehr Infos zum Gewinnspiel finden Sie auf dieser Seite. (Teilnahmebedingungen unter eo.at)

Vom 4.-6. 4.2019 wird das „EOISTEN sein“ wieder groß gefeiert!

Das eo feiert seinen 10. Geburtstag, und zwar ganze drei Tage lang: Am großen Jubiläumswochenende von Do., 4. April, bis Sa., 6. April 2019 warten nicht nur sensationelle Angebote in zahlreichen Shops auf Sie, sondern auch ein außergewöhnliches Rahmenprogramm mit Musik, Show-Highlights, sensationelle Angebote in zahlreichen Shops sowie jeder Menge Gewinnchancen.

Die Geburtstagsparty startet am Donnerstag mit dem großen Shopping-Day, Live Musik und einer Weinverkostung von heimischen Winzern. Zudem werden an alle KundInnen eo-Taschen gefüllt mit vielen tollen Goodies ausgeteilt (solange der Vorrat reicht).

Am Freitag (5.4.) wird die „eo Shopping Queen 2019“ gesucht und gekürt. Zwischen 14 und 19 Uhr gibt es zu jeder vollen Stunde auf der Showbühne mit Moderator Andy Marek tolle Preise zu gewinnen. Außerdem kann beim Late Night Shopping bis 21 Uhr nach Herzenslust geshoppt werden.

Am Samstag (6.4.) schließlich geht’s um die Hauptpreise! Zwischen 10 und 15 Uhr können noch zu jeder vollen Stunde Top-Preise gewonnen werden, und ab 16 Uhr findet die bereits erwähnte Live-Verlosung der Hauptpreise statt. Ein spannender Abschluss eines aufregenden Jubiläums. Lassen Sie sich dieses Wochenende nicht entgehen!