Autofrühling 2023 in Oberpullendorf

Die Firmen Porsche Oberpullendorf, AV OTT und Seat Kneisz starten gemeinsam in den Autofrühling und wollen mit ihren Kunden das Frühlingserwachen feiern. Der Autofrühling ist eine großartige Gelegenheit für Autoenthusiasten und solche, die es werden wollen, die neuesten Modelle und Technologien der führenden Automobilhersteller zu erleben. Diverse Modelle von Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Mercedes und Citroen werden am 15. April von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr in den Betrieben zur Besichtigung ausgestellt sein.

Während der Veranstaltung gibt es eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen, sowie Sonderaktionen und Messeattraktionen, welche die Besucher dazu einladen, sich umzusehen und sich über die neuesten Trends in der Automobilbranche zu informieren. Es gibt auch viele Sonderangebote, welche nur während des Autofrühlings verfügbar sind.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Unterhaltungsprogrammen. Besucher können Sportfahrzeuge und andere High-End-Fahrzeuge bewundern und sich mit dem geschulten Personal über die Technologie und die Leistung dieser Fahrzeuge austauschen. Es wird auch ein Kinderprogramm angeboten, welches für die Kleinen Spaß und Unterhaltung bietet.

Speisen und Getränke sind ebenfalls erhältlich, um sicherzustellen, dass die Besucher des Oberpullendorfer Autofrühlings den ganzen Tag über energiegeladen bleiben. Die Veranstaltung ist ein Muss für alle, die sich für Autos und Autofahren begeistern und eine großartige Möglichkeit, sich mit anderen Gleichgesinnten zu treffen.

Weitere Informationen

https://www.porscheoberpullendorf.at/

https://www.av-ott.at/

https://www.seat-kneisz.at