Sie sind auf der Suche nach exklusiven Fahrrädern oder Fahrräder aller Art? Dann sind Sie bei „2 Rad Rainer“ in Oberpullendorf genau richtig.

„Wir sind langjähriger Partner für Fahrräder im Raum Oberpullendorf. Fachliches Know -How, Vielseitigkeit, Dynamik und Präzision zeichnen unseren Fachbetrieb aus. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an oberster Stelle“, erklärt Geschäftsinhaber Dietmar Rainer.

Auch E-Bikes werden angeboten

Die Firma „2 Rad Rainer“ bietet für ihre Kunden Fahrräder aller Art an. Unter anderem auch E-Bikes. Diese haben meist Bosch-, Shimano-, und TranzX-Antriebe. Auf Wunsch wird auch die Wartung von E-Bikes mit zum Beispiel Bosch-, Shimano- und Panasonic-Antrieben, übernommen. „Für diese Antriebe werden regelmäßig Schulungen besucht. Reparaturen werden von uns fachgerecht durchgeführt“, fügt Rainer hinzu.

Ab sofort gibt es bei „2 Rad Rainer“ in Oberpullendorf vorerst auch vier Leihräder im Programm. Diese sind mit dem Shimano-Steps-Motor und einer 8-Gang-Innennaben (Di2) Schaltung ausgestattet. „Auf Wunsch kann eine Schaltautomatik verwendet werden, sodass man immer im optimalsten Gang unterwegs ist“, schildert Rainer.

Der Akku hat einen Inhalt von 500Wh und somit stehen auch längeren Ausfahrten nichts im Weg. Helm, Korb und vieles mehr ist gegen Gebühr ebenfalls erhältlich.