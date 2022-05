Das Frühlingsfest auf Schloss Hof lädt ein

Für einen unvergesslichen Aufenthalt sorgen tolle Programmpunkte wie etwa das Schautöpfern in der Topfgärtnerei, eine Frühlingsbastelwerkstatt mit Naturmaterialien, eine Strohhüpfburg sowie eine spannende Blumenjagd durch den Gutshof mit einer kleinen Belohnung am Ende. Ein ganz besonderes Highlight ist das Drachensteigen am 28. und 29. Mai auf der Festwiese – Drachen dafür von zu Hause mitnehmen oder vor Ort basteln.

Kutsche Foto: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. - Severin Wurnig

An den Frühlingsfesttagen sind auch viele Fachgrößen vor Ort, die sich für die BesucherInnen Zeit nehmen und ihre besten Tipps & Tricks rund um Garten & Pflanzen teilen, wie beispielsweise persönliche Kräuterberatungen, Rosenpflegetipps, Spezialtipps für Exotische Pflanzen & viele mehr. Ebenso gibt es die Möglichkeit Jungpflanzen, Bio-Köstlichkeiten oder auch handgemachte Accessoires zu erwerben.

Spezial-Gartenführung:

Auch die Kräuterhexe von Schloss Hof, Christa Muhr, führt am 28. und 29. Mai durch die Themengärten und präsentiert althergebrachte Kräuter, Obst- und Gemüsesorten sowie einzigartige Pflanzenraritäten.

Orangerie Foto: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. - Severin Wurnig

Tipp:

Entspanntes Picknick bei beschwingter Jazzmusik mitten im Blumenmeer! (Picknickkorb vorbestellen bis 3 Tage vor gewünschtem Termin)

Mehr Informationen und Rahmenprogramm.

Kontakt:

2294 Schloßhof 1

Tel.: +43(0)2285 20 000

E-Mail: office@schlosshof.at

Web: www.schlosshof.at