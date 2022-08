26. und 27. August Musicalstars im Steinbruch – The Grand Show

Ana Milva Gomes hat das Publikum bei Musicalstars im Steinbruch 2021 begeistert Foto: I&P Tomorrow Musical, Oliver Marcher

A m 26. und 27. August ist es so weit – die größten Musicalstars aus Österreich und Deutschland stehen bei Musicalstars im Steinbruch – The Grand Show auf der Bühne: Ana Milva Gomes, Mark Seibert, Maya Hakvoort, Lukas Perman, Missy May, Roberta Valentini, Tertia Botha und Drew Sarich!