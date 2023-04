Die Events am 1. Wochenende

Surf Opening | 28.4. - 1.5. in Neusiedl am See

Freitag 28. April

Beginn: 12:00 Uhr

SPORT

· Surf Bewerb bis 19:00 Uhr

· Beach Volleyball Camp bis 20:00 Uhr

· SUP Verleih bis 19:00 Uhr

RAHMENPROGRAMM

· Seebühne bis zum Sonnenuntergang

· Shopping Meile bis 20:00 Uhr

· Family Beach bis 20:00 Uhr

· Hüpfburg Area bis 19:00 Uhr

· Food Courts bis 21:00 Uhr

SEASIDE FESTIVAL

15:00 bis 22:00 Uhr

die Finalisten der songchallenge.at

Bands t.b.a.

SUNDOWNER IM STRANDBAD

· ab 19:00 Uhr auf der Seebühne

Samstag 29. April

Beginn: 10:00 Uhr

SPORT

· Surf Bewerb bis 19:00 Uhr

· Beach Camps Austria Beach Series Damen & Herren bis 20:00 Uhr

· SUP Verleih bis 19:00 Uhr

RAHMENPROGRAMM

· Seebühne bis zum Sonnenuntergang

· Shopping Meile bis 20:00 Uhr

· Family Beach bis 20:00 Uhr

· Hüpfburg Area bis 19:00 Uhr

· Food Courts bis 21:00 Uhr

SEASIDE FESTIVAL

11:00 bis 22:00 Uhr

Bands t.b.a.

SUNDOWNER IM STRANDBAD

· ab 19:00 Uhr auf der Seebühne

· Party 21:00 bis 04:00 Uhr

Sonntag 30. April

Beginn: 10:00 Uhr

SPORT

· Surf Bewerb bis 19:00 Uhr

· Beach Volleyball Camp bis 20:00 Uhr

· SUP Verleih bis 19:00 Uhr

RAHMENPROGRAMM

· Seebühne bis zum Sonnenuntergang

· Shopping Meile bis 20:00 Uhr

· Family Beach bis 20:00 Uhr

· Hüpfburg Area bis 19:00 Uhr

· Food Courts bis 21:00 Uhr

SEASIDE FESTIVAL

Bands t.b.a.

SUNDOWNER IM STRANDBAD

· ab 19:00 Uhr auf der Seebühne

· Party 21:00 bis 04:00 Uhr

Montag 1. Mai

Beginn: 10:00 Uhr

SPORT

· Surf Bewerb bis 17:00 Uhr

· Beach Camps Austira ABV Tour Amateur 1 Damen & Herren bis 20:00 Uhr

· SUP Verleih bis 19:00 Uhr

RAHMENPROGRAMM

· Seebühne bis zum Sonnenuntergang

· Shopping Meile bis 20:00 Uhr

· Family Beach bis 20:00 Uhr

· Hüpfburg Area bis 19:00 Uhr

· Food Courts bis 21:00 Uhr

SUNDOWNER IM STRANDBAD

ab 19:00 Uhr auf der Seebühne

Familienfest mit LR Winkler | 28.4. in Neusiedl am See

Am Freitag, den 28.4. wird am Gelände des Surf Openings ein tolles zusätzliches Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien präsentiert. Los gehts`s mit spannenden und sportlichen Aktivitäten im Rahmen der „Schule am Strand“ mit Soccer Dart, Bubble Soccer, Stand Up Paddeln und Beach Volleyball.

Weiter geht’s: Professionelle DJ’s führen an den Turntables auf einem richtigen Dancefloor in die Welt der Diskjockeys ein und Top InfluencerInnen erzählen über ihre spannende Tätigkeit und verraten Tipps. Große Siegerehrung und Preisverleihung der SongChallence auf der 88.6 Seebühne. Gratis Eintritt mit der „Burgenland Family Card“ und der „Be Special Card"

Woodstock Weinroas von 28.4. - 30.4. in Illmitz

Von Lokal zu Lokal, von Buschenschank zu Buschenschank, von Weinbauern zu Weinbauern. Das Woodstock roast ins Burgenland und bringt mit der Woodstock Weinroas blasmusikalische Genüsse nach Illmitz.

Von Freitag bis Sonntag wird an unterschiedlichen Locations musiziert, gustiert und flaniert. Mit dabei ein feines Sortiment an kulinarischen und süffigen Genüssen aus dem Burgenland. Nicht umsonst heißt’s Woodstock Weinroas!

Bei freiem Eintritt öffnen die Illmitzer Lokale, Weinbauern und Buschenschenken ihre Tore und versorgen euch mit Wein und Woodstock-Feeling. Und auch musikalisch wird’s bunt.

· Freitag ab 17 Uhr - ERÖFFNUNG am Hauptplatz (5 Lokale und Weinbauern) (bis ca. 22 Uhr)

· Samstag ab 12 Uhr - WEINROAS von Betrieb zu Betrieb (8 Restaurants, Buschenschenken und Weinbauern) (bis ca. 20 Uhr)

· Samsatg ab 22 Uhr - WOODSTOCK - DISCO bei Kathi´s World (bis ca. 4 Uhr)

· Sonntag ab 11 Uhr - WOODSTOCK - FRÜHSCHOPPEN in der Pusztascheune Illmitz (bis ca. 14 Uhr)

Wasserball im Das Fritz am 30.4. in Weiden am See

Foto: zVg

Am 30. April wird "das Fritz" zum Seeopening-Hotspot. Wenn der "Wasserball" zur Party ruft ist der Frühling nicht mehr weit. Im Zuge des Seeopenings der Region Neusiedler Sees, findet in der wohl coolsten Location am Steppensee der "Ball der Vereine" statt. "Das Fritz" erstrahlt dann samt Gästen in maritimen Glanz und lässt die Herzen der Gäste frühsommerlich hoch schlagen. Die Gemeinde Weiden am See sowie der Jugendverein Weiden zeichnen in diesem Jahr für das Programm und den Ablauf verantwortlich! Wobei bei diesem bunten, etwas ungewöhnlichen Ball ganz auf kreative Outfits gesetzt wird und alles erlaubt ist, was sich nach Wasser anfühlt, darin wohnt oder darauf sportelt.

Der Dresscode lautet entsprechend "MARITIM: BLING-BLING, GLITZER-GLITZER - klassisch elegant oder verrückte Eigenkreationen"!

Das dabei einiges zu erwarten ist, verspricht auch ein im Ball integriertes Bodypainting Studio, ein Eröffnungs-Showact, Walking Acts, Live Band: „die Freunde des Japaners“, Ö3-DJ, Damenspende, Tombolaverlosung & Sofortgewinne, Fotobox, sowie Food & Drinks! Be there!

DATUM: Sonntag, 30. April 2023

LOCATION: das Fritz | Oberdeck

EINLASS: 19.00 Uhr

BEGINN: 20.00 Uhr

FLANIERKARTE INKL. APERITIF: € 25,- [Freie Platzwahl – keine Platzreservierungen möglich!]



Deine Eintrittskarte bekommst du ab 20. MÄRZ 2023 hier: dasfritz.at, 02167/40222, info@dasfritz.at

(nur Barzahlung und Abholung möglich!)

Mehr Infos unter seeopening.burgenland.info