Die Events am 2. Wochenende

LAKESOUND: Konzert mit Resi Reiner und Buntspecht am 5.5. in Breitenbrunn

Foto: NeusiedlerSeeTourismusStillsandEmotions

Im Rahmen des See Opening lädt das Seebad Breitenbrunn zum LAKESOUND. Die Gäste erwartet ein grandioses Konzert mit Resi Reiner und Buntspecht - und das bei traumhafter Kulisse direkt am See und freiem Eintritt!

Surf Opening mit Ö3 Konzert von 5. bis 7.5. in Neusiedl am See

Foto: zVg

In Neusiedl am See wird das traditionelle Surf Opening mit atemberaubenden Stunts und unvergesslichen Partys mit 50 Bands und Liveacts sowie Riesenrad am See im Mittelpunkt stehen.

FREITAG 05. MAI

Beginn: 12h

SPORT

· Windsurf Kids Camp -19h

· Beachcamps Austria MASTERS presented by Burgenland im Rahmen der win2day Beach Volleyball Tour PRO -20h

· SUP Verleih -19h

RAHMENPROGRAMM

· Seebühne bis zum Sonnenuntergang

· Shopping Meile - 20h

· Family Beach - 20h

· Hüpfburg Area - 19h

· Food Courts - 21h

SUNDOWNER IM STRANDBAD

ab 19h auf der Seebühne

SURF OPENING PARTY

· 21h bis 04h im Strandbad Neusiedl am See - mit Royal Captains Club und Born to Beach Paradise Club

SAMSTAG 06. MAI

Beginn: 10h

SPORT

· Windsurf Kids Camp -19h

· Beachcamps Austria MASTERS presented by Burgenland im Rahmen der win 2 day Beach Volleyball Tour Pro -20h

· SUP Verleih -19h

RAHMENPROGRAMM

· Seebühne bis zum Sonnenuntergang

· Shopping Meile - 20h

· Family Beach - 20h

· Hüpfburg Area - 19h

· Food Courts - 21h

SUNDOWNER IM STRANDBAD

ab 19:00 Uhr Ö3 Konzert mit LEMO und MOST Compang auf der Seebühne

SURF OPENING PARTY

· 21h bis 04h im Strandbad Neusiedl am See - mit Royal Captains Club und Born to Beach Paradise Club

SONNTAG 07. MAI

Beginn: 10h

SPORT

· Windsurf Kids Camp -19h

· Beachcamps Austria MASTERS presented by Burgenland im Rahmen der win 2 day Beach Volleyball Tour Pro -20h

· SUP Verleih -19h

RAHMENPROGRAMM

· Seebühne bis zum Sonnenuntergang

· Shopping Meile - 20h

· Family Beach - 20h

· Hüpfburg Area - 19h

· Food Courts - 21h

SUNDOWNER IM STRANDBAD

· ab 19h auf der Seebühne

Okidoki auf Tour am 6.5. und 7.5. in Podersdorf am See

Foto: zVg

„OKIDOKI auf Tour“ bietet den Jüngsten einen erlebnisreichen Tag mit Bewegung, Spaß und verschiedenen Aktivitäten wie dem „Tolle-Tiere“ Spielezoo, Geschicklichkeitsstationen und Anleitung zu Stelzen gehen, Jonglieren, Schnurspringen und mehr.



Kinder können auch an der „Kater Kurt“ Rätselrallye teilnehmen und Preise gewinnen. Eine weitere Aktivität ist das riesengroße Würfel-Puzzle, bei dem Kinder ihre Lieblingssendung zusammenbauen können. Ein erlebnisreicher Tag für die ganze Familie!

Familienfest am Neufelder See am 6.5. in Neufeld an der Leitha

Foto: NSBRoman Seidl-2

Besuchen Sie das Seeopening in der Region Mittelburgenland-Rosalia beim Familienfest am Neufelder See. Zahlreiche Erlebnisstationen bieten Spaß für Groß und Klein:

· die „Hopsi Hopper Krake“

· eine Hindernisbahn

· ein Bungee-Run

· Fußball-Darts

· Riesenspiele

· Geschicklichkeitsstationen

· und vieles mehr

Ein Tag voll Abenteuer, Bewegung & Spaß für die ganze Familie beim Seeopening am Neufelder See.

Mehr Infos unter seeopening.burgenland.info