Zagreb: Wächter des Kulturerbes und der traditionellen Werte

Vom 19. bis 23. Juli stehen die Straßen und Plätze im Zentrum Zagrebs ganz im Zeichen des 57. Internationalen Folklorefestivals, einer traditionellen Veranstaltung und einem der wichtigsten Ereignisse für Folklore und traditionelle Kultur in Kroatien.

Auf den Straßen Zagrebs und auf den Bühnen im Stadtzentrum werden zahlreiche Darsteller aus Kroatien, der Region und anderen Ländern der Welt mit Volksliedern, Tänzen, Bräuchen und Trachten auftreten.

Foto: Buga Cvjetanović

Besonders bewegend ist der Auftritt der Folkloregruppen der kroatischen Diaspora, die ihre Wurzeln sorgfältig bewahrt und Traditionen pflegt, obwohl sie manchmal mehrere tausend Kilometer von der Heimat entfernt sind und doch im Herzen so nah an ihr sind.

Das Folklorefestival in Zagreb, bei dem das nationale Erbe und der Folkloreamateurismus im Mittelpunkt stehen, wird bereits seit 1966 veranstaltet. Die diesjährige Veranstaltung steht im Zeichen des hundertjährigen Jubiläums der Expedition Pokupsko, ein Zeichen des Gedenkens und der Anerkennung einer Gruppe von Experten, aber auch großen Enthusiasten, die in Kajaks 34 Dörfer auf dem Fluss Kupa bereisten und die traditionelle Kleidung und das architektonische Erbe der Region in Wort und Bild sowie in wissenschaftlichen und professionellen Arbeiten dokumentierten. Ihnen zu Ehren wird das diesjährige Programm von Folkloregruppen aus der Region Pokuplje begleitet.

Foto: Buga Cvjetanović

Die Einwohner Zagrebs und ihre Gäste heißen die Darsteller aus dem Land und der Welt herzlich willkommen, die auf den Bühnen im Stadtzentrum – auf dem Ban-Josip-Jelačić-Platz, dem Park Zrinjevac und dem Europäischen Platz – traditionelle Musik und Bräuche der Regionen, woher sie kommen, präsentieren werden. Auch in diesem Jahr wird das Programm von zahlreichen Tanz- und Musikworkshops, Ausstellungen und Konzerten begleitet, die das Publikum immer wieder begeistern.

Das Festival dient der Popularisierung von traditionellen Gütern, die auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO stehen, sowie von Gütern, die in das nationale Register der Kulturgüter eingetragen sind. Durch den Beschluss des Kulturministeriums der Republik Kroatien und der Stadt Zagreb von 2014 wurde das Festival zu einer Veranstaltung von nationaler Bedeutung erklärt.

Foto: Buga Cvjetanović

Bestätigt werden ihre Erfolge dadurch, dass sie vom internationalen Netzwerk der Folklorefestivals CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) zertifiziert ist. Dies bestätigt die Qualität des Festivals, aber auch das ständige Bemühen, die lokale Gemeinschaft in seine Aktivitäten einzubeziehen und sich auch der internationalen Gemeinschaft zu öffnen.

Ziel des Internationalen Folklorefestivals von Zagreb ist die Erhaltung und Förderung des reichen Folkloreerbes Kroatiens und anderer Länder sowie die Förderung des transkulturellen Austausches und des Erfahrungsaustausches zwischen den Teilnehmern. Die Besucher sollen während der Veranstaltung die Möglichkeit haben, verschiedene Traditionen, Bräuche und Tänze verschiedener Regionen und Völker kennenzulernen.

Foto: Buga Cvjetanović

Das Festival hat eine langjährige Tradition und ist eine der bekanntesten kulturellen Veranstaltungen in Zagreb. Sie ist ein Treffpunkt für Liebhaber der Folklore, des Tanzes und der Traditionen und bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Vielfalt und Schönheit der Folklore zu genießen.

Besuchen Sie Zagreb und erleben Sie während der fünf Festivaltage die Vielfalt des Folkloreerbes durch Tanz, Gesang, Musik und Trachten in den schönsten Parks und Straßen des Stadtzentrums.

Foto: Buga Cvjetanović

Wir laden Sie herzlich dazu ein!