Vinophiler Genuss seit 60 Jahren

Die ersten Publikumsweinkosten fanden im Gasthaus Josef Glöckl von 1966 bis 1968 statt. Ab 1969 bis 1986 übersiedelte die Weinkost in den Winzerkeller im Bereich der Vinothek. Ein Jahr später bis in die 90er-Jahre war die Strehn-Halle, am Ortsende Richtung Nikitsch, der Austragungsort. In dieser Zeit fand die Weinkost stets im Frühjahr der Monate April, Mai und Juni statt. Vier bis zehn Tage lang wurden die Weinliebhaber mit edlen Tropfen und einem abwechslungsreichen Programm versorgt.

Im Jahr 1973 wurde bei der Jubiläumsweinkost zum 10-jährigen Bestandsjubiläum durch eine Deutschkreutzer Wirtschaftsschau bereichert. Das Weinzelt bzw. das Ausstellungszelt standen auf dem alten Sportplatz. Dabei gab es zahlreiche Veranstaltungen, an denen auch der ORF mitwirkte.Rotweinfestival 1993 geboren Zwischendurch wurde die Weinkost im geräumigeren Vinothekshof abgehalten, bevor das „Rotweinfestival“ auf die Hauptstraße übersiedelte. Seit dem Jahr 2000 findet das Festival am zweiten Juli-Wochenende statt.

Parallel dazu gibt es freitags und samstags die „Offenen Kellertüren“ bei den teilnehmenden Winzern. Mit dem Rotweinfestival wurde auch die Liste der Aussteller durch Weingüter aus anderen Gemeinden des Blaufränkischlandes erweitert. Im Laufe der Zeit hat sich ein interessanter Aspekt bezüglich des Angebots an Weiß- und Rotwein ergeben. Vor dem Weinskandal im Jahr 1985 galt Deutschkreutz als Weißwein-Gemeinde, danach begann die Rotwein-Produktion mehr und mehr zu dominieren, wobei die Weingüter Hans Igler und Engelbert Gesellmann tonangebend waren.