Sobald die Sonne scheint, geht’s los, denn mit den sonnigen Zeiten kommt nämlich auch die Grillsaison. Und die Fleischbank by Poor ist der Ansprechpartner, wenn es um das Thema Grillen geht.

In den Shops (Oberpullendorf und Unterpetersdorf) gibt es ab sofort ein vergrößertes Grillgut Sortiment. „Natürlich gibt es unsere 60 Tage dryaged Steaks (Cote de Boeuf, Clubsteak, Ribeye, Beiried) vom burgenländischen Bio Angusrind, alles vom Schwein, Huhn, Spießvariationen, Lamm, Wildschwein, Reh, Fisch und Meeresfrüchte, hausgemachte Würste, teilweise fertig mariniert. auf Wunsch stellen wir auch individuelle Grillpakete zusammen inklusive fachkundiger Beratung an der Theke. Bald werden wir auch ein wunderbares Grillgewürz- und Grillsoßen Sortiment haben“, schildert Chef Sven Poor, der auch selbst leidenschaftlich grillt.

Packages für jeden Geschmack

zVg

So entstand auch die Idee, Grillcaterings für seine Kunden anzubieten. Die verschiedenen Packages „Grillvaration Klassik“, „Man gönnt sich ja sonst auch Alles-Paket“, „Fleischsommelier-Grillpaket“ oder das „Burger Grillpaket“ werden angeboten. Natürlich kann man sich ein Package ganz nach persönlichem Geschmack zusammenstellen lassen. „Wir grillen vorort bei diversen Feiern wie gewünscht auf Holkohle in der Feuerschale oder Kugelgrills beziehungsweise unseren Gasgrills. Tipps am Grill vom Fleischsommelier sind natürlich inklusive“, erklärt Poor.

Bezüglich der Location ist das Team der Fleischbank by Poor sehr flexibile. „Wenn der Kunde ein schönes Platzerl zum Beispiel im Weingarten oder auf einer Wiese hat — kein Problem. Auf Wunsch nehmen wir auch die komplette Infrastruktur wie Tische, Sitzmöglichkeiten, WC und vieles mehr mit“, fügt Poor hinzu. Natürlich hat die Fleischbank by Poor auch für Vegetarier bei den legendären Grillpaketen etwas dabei, wie zum Beispiel den Selleriebraten mit Sommertrüffel gespickt. Und zum Abschluss werden Süßspeisen vom Grill kredenzt, wie der Kaiserschmarren mit Beerentraum oder Schokoladekuchen.

Herzhafte Burger im Sortiment

zVg

Burgertime heißt es von Donnerstag bis Sonntag in der Fleischbank py Poor. Angeboten werden unter anderem die sehr schmackhaften Dryaged Angus Beef Burger .