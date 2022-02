Thermenspaß in den Ferien

Die Semesterferien im Februar sind eine wunderbare Gelegenheit, um Energie zu tanken, oder gemeinsam mit der Familie etwas zu erleben. Bei einem Thermenbesuch kann sowohl Action, als auch Wellness und Entspannung miteinander verbunden werden. Auch trotz der Covid-bedingten Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre stehen Thermenbesuche oft ganz oben im Semesterferien-Programm.

„Wir sind besonders am Wochenende und in den Ferien gut besucht. Man merkt, dass die Familien eine tolle Zeit gemeinsam in unserer Therme erleben wollen“, heißt es seitens der H 2 O Kindertherme Bad Waltersdorf. Die Therme verfügt über ein großes Angebot für Familien mit Kindern. Besonders beliebt sind hier bei den Jüngsten die Rutschen, der HopiHo Wasserspielgarten und das vielfältige Animationsprogramm. Auch die Poolbar ist ein beliebter Ort bei den Thermengästen.

Gerade zu den Semesterferien hat man eine besondere Aktion gestartet: „Vor den Semesterferien gibt es am Zeugnistag (des jeweiligen Bundeslandes) eine Aktion für schulpflichtige Kinder, welche ihr Zeugnis bei der Thermenkasse vorzeigen. Diese bekommen 20 Prozent Rabatt auf den Tageseintritt.“

Schwerpunkt auf Animationsprogramm

Besonderes Augenmerk wird auf das Unterhaltungs- und Animationsprogramm für die jüngsten Gäste gelegt. Von Meerjungfrauenschwimmen über Cocktail mixen und Wettrutschen bis hin zu basteln, malen und Diamanten tauchen ist vieles dabei. Kinder stehen in der H2O Kindertherme im Mittelpunkt.

Allerdings musste das Animationsprogramm aufgrund der Covid-Richtlinien auch etwas angepasst werden, wodurch neue Programmpunkte entstanden sind. Zusätzlich wurde die Zeit im Lockdown auch genutzt, um viele Wartungsarbeiten durchzuführen. So wurde der Bereich für Kinder um eine Babywelt mit Krabbelecke, Wickeltisch, Flaschenwärmer und Mikrowelle erweitert.