Im Schulzentrum Frauenkirchen wurde viel umgebaut - so erstrahlt die Aula des Schulclusters in neuem Glanz und einer der drei Turnsäle wurde saniert.

Frauenkirchen ist das Schulzentrum im Seewinkel. Hunderte Schülerinnen und Schüler besuchen die Volksschule, die Sportmittelschule, die Polytechnische Schule und die HAK/HAS Frauenkirchen. Das Sonderpädagogische Zentrum, die Gesundheits- und Krankenpflegeschule und Musikschule (inkl. Symphonischen Blasorchester) ergänzen das besonders umfangreiche schulische Angebot der Stadt.

Seit 2018 sind die Pflichtschulen Frauenkirchens (Volksschule, Allgemeine Sonderschule, Sportmittelschule, Polytechnische Schule) zu einem Schulcluster zusammengefasst, der unter Leitung durch Direktor Norbert Kappel hunderte Schülerinnen und Schüler betreut. Alle Pflichtschultypen unter einem Dach und unter einer Leitung zu haben, ergibt diverse Vorteile für den Schulstandort Frauenkirchen.

Die Leitung der Schulen steht unter dem Motto des Miteinanders der Schultypen zum Wohle der Kinder.

Bei regelmäßigen Konferenzen von Clusterleitung und Bereichsleitern wird die Zusammenarbeit im Cluster koordiniert.

Begeistert. Landesrätin Daniela Winkler hat die neu gestalteten Räumlichkeiten des Schulclusters bereits besichtigt. Gemeinde

Neue Aula, neuer Turnsaal

Wie schon 2019 sind auch heuer wieder rund 400.000 Euro für den Bildungsbereich in der Stadtgemeinde Frauenkirchen aufgewendet worden. Die leeren Schulräumlichkeiten konnten in den Ferien genutzt werden, um Arbeiten im Schulzentrum Frauenkirchen voranzubringen. So erstrahlt die Aula des Schulclusters in neuem Glanz.

Die Aula und alle Rundgänge in den Stockwerken wurden dabei rundum erneuert. Es wurde fleißig gestrichen (anlässlich des 2021 stattfindenden 100-jährigen Jubiläums des Burgenlandes in den Farben Rot und Gold), alte Betonpflanzentröge wurden zu einladenden Sitzgelegenheiten umgebaut und für Notebooks und Smartphones wurden Anschlüsse installiert.

Außerdem wurde die alte Holzlamperie ersetzt durch farbenfrohe Verkleidungen. Auch ein Turnsaal erhielt einen modernen Boden und neue Turngeräte und ist damit auf dem Standard der beiden anderen Turnsäle.

Dass im ganzen Schulkomplex WLAN verfügbar ist und jede Klasse mit Beamer, Internetanschlüssen und elektrischen Schultafeln ausgestattet ist, spricht für die moderne Art des Unterrichtens in Frauenkirchen.